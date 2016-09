I nakon što je prošlo 18 godina od početka procesa privatizacije državnog kapitala u BiH, veliki broj bh. građana ne zna šta da radi s akcijama koje posjeduju, pa se tako neki od njih odlučuju čak i da ih umjesto na berzi prodaju putem malih oglasa.

Ti, za nekoga trivijalni slučajevi, možda najbolje odslikavaju na koji način je sprovedena privatizacija u BiH, jer veliki broj građana koji je i učestvovao u njoj zapravo ne zna na koji način su preduzeća završila u rukama pojedinaca, a takođe ne zna i koja su njihova osnovna prava i benefiti iz tog procesa.

To smatra i većina domaćih ekonomista, koji kažu da je to još jedna u nizu potvrda da je čitav taj proces privatizacije u BiH vođen na pogrešan i vrlo površan način, a da stanovništvo ni do dan-danas nema dovoljno znanja o tome, iako je bilo direktni učesnik. Tako smo listajući štampu i portale za oglašavanje u BiH, primijetili stotine oglasa u kojima se na prodaju nude akcije, koje često oglašivači nazivaju i vaučerima. Nije nam bilo teško da pozovemo neke od tih osoba i provjerimo o čemu se radi.

"Imam oko 80 tih vaučera, pa na ovaj način pokušavam da ih prodam, da mi ne stoje. Uz to, ja i ne znam koliko oni vrijede, niti šta da radim s njima, kao ni klome da se obratim", rekla nam je jedna od osoba koja je objavila ovaj zanimljiv oglas. Milan Božić, direktor Banjalučke berze, rekao je da ovakvi slučajevi prodaje akcija putem malih oglasa pokazuju da ljudi nemaju dovoljno znanja o ovim stvarima, te ističe da upravo iz takvih razloga treba više raditi na toj edukaciji kroz redovno obrazovanje i obrazovne programe.

"Pogotovo treba upozoriti ljude na opasnost da ne nasjedaju na oglase gdje se otkupljuju akcije, pogotovo obveznice ratne štete ili stare devizne štednje, jer tu obično bude veći diskont, a onda kasnije ti preprodavci putem nekih posrednika to realizuju na berzi. Dakle, poruka stanovništvu je da ne bi trebalo da transakcije akcija i obveznica rade mimo tržišta", istakao je Božić. Darko Lakić, direktor Društva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom (PRF) RS, rekao je da je ponuda akcija na prodaju jedino moguća na berzi preko brokera.

"Mislim da je kod nas u prosjeku dosta nizak nivo znanja građana u vezi s upravljanjem ličnim finansijama, pa između ostalog i u vezi s trgovanjem hartijama od vrijednosti. Tu nije moguće ostvariti značajan napredak u kratkom vremenskom periodu", smatra Lakić. Dodaje da je potreban sistemski pristup, odnosno da se ta materija, koja se tiče štednje, zatim investiranja i zaduživanja, banaka, životnog osiguranja, penzijskih fondova, akcija i obveznica i tako dalje, izučava kroz redovan obrazovni program u osnovnim ili srednjim školama, kao što se izučava u zemljama s razvijenim finansijskim tržištima.

"A što se tiče prodaje akcija nekih propalih preduzeća koje su građani dobili kroz proces privatizacije kod nas, te akcije niko nema interes da kupi, tako da tu ne pomaže ni berza, ni brokeri, ni edukacija", rekao je Lakić.

Zoran Pavlović, ekonomski analitičar, smatra da je u BiH na hiljade slučajeva u kojima ljudi ne znaju šta da rade s vaučerima i akcijama.

"To što neko prodaje vaučere ili akcije u oglasima samo pokazuje da je taj neko došao u situaciju da mora doći do gotovog novca, jer je nestašica za plaćanje računa ozbiljna. Nijedan mehanizam koji bi država morala da ima ne funkcioniše", smatra Pavlović i dodaje da te stvari moraju da se rade preko berze i brokerskih kuća. Pojasnio je da je s privatizacijom i započeo proces korištenja vaučera za mogućnost da svako postane akcionar firmi.

"Taj koncept je u jednom momentu počeo da funkcioniše, kada je radila berza i kada su ljudi s tim vaučerima mogli postati akcionari, a onda kada je i to zaustavljeno, onda je jedino bilo moguće te vaučere uložiti u Društva za privatizaciju, PIF-ove", rekao je Pavlović i dodao da je čitav sistem poslije otišao u pravcu koji je ljude potpuno izludio i doveo u situaciju da ne znaju šta da rade s tim, šta uopšte imaju i da li to što imaju nešto vrijedi.

"Pošto niko nema potrebu da otkupljuje vaučere, odnosno akcije, onda to stoji kao nedefinisana situacija. Po meni, to je promašena priča i, nažalost, ima veoma mnogo ljudi koji su manjinski akcionari i koji nemaju nikakva prava u odnosu na većinskog vlasnika, a čist primjer je 'Krajina osiguranje' i situacija koja se tamo desila", istakao je Pavlović.



