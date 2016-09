Ljubljanska banka

U devet mjeseci otkako je počela primati zahtjeve štediša bivše Ljubljanske banke u Hrvatskoj i BiH za povratom stare devizne štednje iz vremena bivše Jugoslavije, Slovenija im je isplatila ukupno oko 54 milijuna eura, objavio je ured za komunikacije slovenske vlade u priopćenju, javlja Hina.

Do sada je ured za sukcesijska pitanja slovenske vlade izdao 4200 informativnih izračuna za štediše Ljubljanske banke u Zagrebu na koje se štediše nisu žalili. Do sada im je isplaćeno 54 milijuna eura za pravomoćno izdana rješenje, dok se je na izračune pritužilo više tisuća starih štediša koji su trebali dobiti još 31 milijun eura, ali će zbog žalbenog postupka morati čekati na konačno rješenje.



Isplata deviznih štediša nekadašnje filijale Ljubljanske banke u Sarajevu još nije počela jer treba pričekati da se izvrši skeniranje dijela dokumentacije banke koja se nalazi u Banjoj Luci. Skeniranje u Sarajevu završeno je prošlog mjeseca i postoji mogućnost da isplate počnu do kraja godine, objavio je ured za komunikacije slovenske vlade.



Odluku o vraćanju nekoć spornih depozita za koje je Ljubljana tvrdila da ih valja rješavati u sklopu sukcesije nekadašnje države slovenska vlada donijela je temeljem zakona prije dvije godine, nakon što je Europski sud za ljudska prava u Strasbourgu utvrdio da je država kao osnivač i vlasnik te banke odgovorna za povrat sredstava na isti način kako je to učinila prije dvadesetak godina za štediše u Sloveniji.



Prema izračunima slovenske vlade, oko 230.000 štediša Ljubljanske banke u Hrvatskoj i Sloveniji trebali bi ukupno dobiti 258 milijuna eura, a dug bi trebao biti podmiren u roku od dvije godine, ako uz zahtjev podnesu sve potrebne dokumente koji se u Ljubljani verificiraju.



Biznis.ba / FENA