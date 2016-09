U srebreničkom selu Kragljivode jučer je održan ”Sajam poljoprivrede i turizma Srebrenica 2016“.

Ovaj sajam je okupio oko 50 izlagača iz Srebrenice i okolnih opština koji su imali priliku da predstave svoje poljoprivredne proizvode.



Elvida Mehanović iz sela Daljegošta kod Srebrenice se bavi uzgojem maline, aronije i borovnice, a ovaj sajam je vidjela kao idealnu priliku da predstavi sve proizvode koje pravi od ovog voća.



”Pored uzgoja ovog voća ove godine sam počela i sa preradom. Ovo je probna godina i do sada sam pravila dzem i sok od aronije, sok od maline, pekmez od jabuke kao i kolače od ovog voća“, kaže Elvida.



Iako je, kako kaže u životu posjetila mnogo sajmova ovo je prvi put da ona izlaže svoje proizvode, a posebno joj je drago jer je to u njenoj Srebrenici.



”Ovo je idealna prilika da pokažem da žena na selu može mnogo toga postići i da može biti itekako uspješna“, rekla je Elvida Mehanović.



Pored poljoprivrednih proizvoda izložene su i rukotvorine, suveniri, ali i autentična narodna jela i specijaliteti sa ovog područja.



”Mi danas želimo da predstavimo ovdje radove koje su žene napravile kroz niz dekupaž radionica, zatim suvenire i ručne radove koje su oslikale i dekorisale žene iz našeg udruženja i Udruženja žena ”Srebrenica 99“. Želimo da pokažemo šta mi to radimo, da se predstavimo i upoznamo ljude sa još jednim načinom na koji mogu da dopune svoj kućni budzet.“, rekla je Valentina Gagić, predsjednica Udruženja žena ”Sara“ iz Srebrenice, koje se predstavilo na sajmu.



Organizatori ovog sajma su Opština Srebrenica, Turistička organizacija Opštine Srebrenica i Japanska organizacija za međunarodnu saradnju JICA.



”Zbog geografskog položaja naše opštine poljoprivreda ima veliki potencijal i predstavlja nešto na šta možemo ozbiljno da se oslonimo u perspektivi. Naša malina je jedna od najcjenjenijih u svijetu što su pokazala razna testiranja. Med sa ovog područja je osvajao brojne nagrade na takmičenjima u BiH i svijetu. Stoka naših stočara je na sajmovima širom Republike Srpske i BiH osvajala nagrade. Naš cilj je da sve to na neki način zaokružimo i da našim poljoprivrednim proizvodjačima damo podršku kako bi bili održivi“, rekao je Ćamil Duraković, načelnik opštine Srebrenica.



Japanska organizacija JICA, koja je već deset godina prisutna na ovim prostorima, je dala veliku podršku u organizaciji ovog dogadjaja. Sajam je organizovan na prostoru stočne pijace u ovom selu čijoj revitalitzaciji je ova organizacija dala ogroman doprinos, a sajam je dio projekta ”Ruralnim razvojem do međunacionalnog pomirenja“ koju JICA implementira na ovom području.



”Ciljevi koje smo sebi postavili su izgradnja pomirenja i povjerenja medju građanima i želimo da se oni na ovaj način ponovo druže i saradjuju kao što su nekada“, kazao je Miyoshi Hiroki, ekspert za urbani i regionalni razvoj i izgradnju mira organizacije JICA.



Sajam je okupio veliki broj posjetilaca iz Srebrenice i okolnih opština, a gosti su bili i studenti sa jednog od japanskih univerziteta koji su bili oduševljeni svim onim što su imali priliku da vide i probaju. Želja organizatora, izlagača i posjetilaca je da ovaj sajam postane tradicionalan i da se održava svake godine u Kragljivodi.



