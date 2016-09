Jedan od simbola Sarajeva, hotel "Holiday inn" do kraja godine bit će renovinar u potpunosti, a dio koji su novi vlasnici, Europe grupacija, u protekla dva mjeseca uspjeli obnoviti, gostima će zvanično biti dostupan od ponedjeljka kada je planirano svečano otvorenje.

Pod novim nazivom "Holiday", hotel koji je otvoren davne 1983. godine, bit će pionir u razvoju kongresnog turizma, za koji stručnjaci odavno govore da je potreban Sarajevu i Bosni i Hercegovini.



U njemu će, za početak, raditi oko 110 radnika, od kojih je 40-ak starih, a novi vlasnici u planu imaju uposliti 200 radnika kada hotel bude stavljen u punu funkciju, u martu početkom sezone.



Vlasnik i direktor Europe grupacije Rasim Bajrović Feni je kazao da su prilikom zapošljavanja prednost imali radnici koji su radili u ''Holiday innu''.



"Imamo kvalitetan tim, spoj iskustva i mladosti i radimo na renoviranju hotela koji smo zatekli u jako lošem stanju", istakao je Bajrović.



Sada rade na uređenju 200 soba, od šestog do desetog sprata, a 200 je u potpunosti renovirano i stavljeno u funkciju, što su već koristili gosti Sarajevo film festivala.



Renovirano je kompletno prizemlje u okviru kojeg je i devet kongresnih sala. Više od pola opreme koja je bila u hotelu je zamijenjeno, a rabljeni namještaj doniran je područjima koja su zadesile poplave prije dvije godine. Planirano je da do kraja godine 12 šlepera namještaja iz ''Holidaya'' bude donirano poplavljenim područjima.



"Manje je poznatno da je 'Holiday inn' jedan od najvećih kongresnih centara u regiji i šire, posjeduje devet konferencijskih sala kapaciteta više od 2.500 mjesta. Najveća sala je kapaciteta 700 mjesta. To nam daje mogućnost da razvijamo kongresni turizam", naglasio je Bajrović.



Dodao je da hotel "Holiday" u svojih 400 smještajnih jedinica ima i dva predsjednička apartmana koji su najveći u regiji i imaju po pet soba.



"Jako su respektabilni smještajni kapaciteti ovog hotela i u svakom momentu može primiti do 1.000 gostiju što rijetko koji hotel u regiji može", naveo je Bajrović.



Dodao je da tim na čelu hotela smatra da će mu vratiti ''stari sjaj'' i da će ponovo biti ponos glavnog grada BiH.



Istakao je da je već pola smještajnih kapaciteta rezervirano za narednu martovsku sezonu.



"Siguran sam da će hotel ponovo biti u najljepšem izdanju, kao '80-ih godina, a trudit ćemo se da zadrži epitet olimpijskog hotela i čuvati tradiciju na kojoj je utemeljen", zaključio je Bajrović.





Biznis.ba / FENA