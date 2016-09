T. C.

Ekonomija BiH u prvom polugodištu ove godine, po svemu sudeći, bilježi skroman realni rast od preko dva odsto, navedeno je u najnovijoj makroekonomskoj analizi Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP) BiH, za prvu polovinu ove godine.

Kako su naveli, nakon što je ekonomska aktivnost u prvom tromjesečju bila za 2,1 odsto veća u odnosu na isti period prethodne godine, čini se da je ovaj trend donekle ubrzan u drugom kvartalu.



"Na to prije svega, u odnosu na prvo tromjesečje, ukazuju znatno brži rast robnog izvoza, ali i uzvoza koji upućuje na kretanja domaće tražnje. Prema dostupnim indikatorima, ekonomski rast u prvom polugodištu je bio nošen rastućim stopama izvoza i finalne potrošnje uz zanemariv doprinos investicija", rekli su iz DEP BiH. Pri tome je, kako kažu, s obzirom na značajan pad izvoznih i uvoznih cijena, spoljnotrgovinski robni deficit realno stagnirao uprkos nominalnom smanjenju od 2,1 odsto u prvom polugodištu. Robni izvoz nakon stagnacije u prvom kvartalu je ostvario nominalni rast od 5,7 odsto na godišnjem nivou u drugom tromjesečju.



"Ovo je, s jedne strane, rezultat zaustavljanja godišnjeg pada vrijednosti izvoza električne energije od 42 odsto iz prvog tromjesečja, ali i znatno bržeg rasta ostatka robnog izvoza najvećim dijelom podređenog izvoznoj tražnji u drugom tromjesečju sa druge strane", pojašnjavaju iz DEP BiH. Sve to je, prema njihovom mišljenju, uglavnom dovelo do značajnog rasta proizvodnje u prerađivačkoj industriji od 6,3 odsto u prvom polugodištu.







