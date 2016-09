Na Sajmu zapošljavanja koji se danas održava na Trgu djece Sarajeva poslodavci su ponudili oko 500 radnih mjesta različitih profila.

Sajam je organizirala Služba za zapošljavanje KS-a s ciljem da se na jednom mjestu prezentiraju potrebe poslodavaca za radnom snagom i povežu poslodavci s potencijalnim uposlenicima. Prilika je to za nezaposlene i osobe koje žele promijeniti posao da se predstave, iznesu profesionalne karakteristike i predaju prijavu za zaposlenje.



Direktor JU Služba za zapošljavanje KS-a Sarajevo Midhat Osmanbegović kazao je da je na sajmu prisutno 45 poslodavaca s nekih 50 brendova, te da je prijavljeno oko 500 radnih mjesta.



- S obzirom na podatak da je u Kantonu Sarajevo 69.000 nezaposlenih osoba danas bi ovdje trebala biti gužva da se ne može proći. Govorimo o zapošljavanju i ponudi 500 radnih mjesta, a s druge strane da je problem naći posao. Trenutno se čini da je slab odziv nezaposlenih i da je prisutno više poslodavaca nego onih koji traže posao – izjavio je Osmanbegović napominjući da sajam traje do 16 sati.



Poručio je nezaposlenima da trebaju biti aktivniji, te raditi na širenju svojih kompetencija.



Premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković ukazao je na veliki značaj sajma dodajući da je to jedan od najznačajnih projekata zapošljavanja u KS-u.



- Prošle godine smo najavili da bi ovo mogla biti godina zapošljavanja i danas to potvrđuju i brojevi. U julu ove godine imamo 3.048 novouposlenih na području KS, a u Federaciji BiH je to 16.161 i mislim da su to prvi ozbiljni znakovi oporavka ekonomije BiH. Uz porast BDP-a od 3,1 posto u ovom periodu mislim da smo zemlja koja je najbrže rasla u regionu. Dakle, aktivnosti koje zajedno vode Služba za zapošljavanje i Vlada KS-a su dale rezultate - kazao je Konaković.



Naveo je da se paraleleno s tim vodi politika bolje poslovne klime za poslodavce koji su rasterećeni nekih nameta, donosi se zakon o prostornom građenju, pojednostavljuje izdavanje dozvola za građenje i drugih administrativnih procedura i da je obezbijeđen kreditno-garantni fond od 20 miliona KM povoljnih sredstava koji prati te aktivnosti.



Direktor Centrotrans Eurolinesa Safudin Čengić kazao je da ovakvi sajmovi trebaju biti praksa ne samo jednom godišnje, nego češće jer je to mjesto gdje poslodavci mogu istaći svoje potrebe za kadrovima, a nezaposleni pokušati da prepoznaju sebe na tim radnim mjestima. Što se tiče Centrotrans Eurolinesa u zadnjih pet godina su uposlili 348 novih radnika, a od toga je 77 pripravnika.



- Ponosimo se da dajemo prostora novim uposlenicima šireći biznis i planiramo do kraja ove godine zaposliti još 20 radnika. Onima koji traže posao poručio bih da ne dopuste da jedan dan budu na birou. S bilo kojeg radnog mjesta možete dokazati da ste sposobni i uspješni, a s druge strane lakše je tražiti posao dok radite, nego s biroa - kazao je Čengić.



U sklopu sajma zapošljavanja danas će biti održan i okrugli sto o temi "Koja je obostrana odgovornost i privatnih i javnih institucija u procesu smanjenja stope nezaposlenosti u Kantonu Sarajevo?" u hotelu Evropa.

(FENA)