Milorad Dodik

Hidroelektrana (HE) "Dabar" je istorijski projekat i najznačajnija investicija na području bivše Jugoslavije u posljednjih 30 godina, rekao je predsjednik RS Milorad Dodik koji je danas u Nevesinju ozvaničio početak radove na izgradnji dovodnog tunela za ovu HE čija je vrijednost 112 miliona maraka.

Dodik je istakao da je odluka o izgradnji ove HE hrabra odluka ljudi iz "Elektroprivrede Republike Srpske" i "Hidroelektrana na Trebišnjici" (HET) koji su odlučili da krenu u ovaj projekat koji je od velikog značaja ne samo za Hercegovinu već i za cijelu Republiku Srpsku.



"Ovaj projekat je spomenik generacija koje vode energetski sektor u Srpskoj i ponosan sam na ovakav menadžment", istakao je Dodik.



On je naglasio da je opredjeljenje Republike Srpske, bar dok je ova vlast na njenom čelu, da se "Elekroprivreda Republike Srpske" ne privatizuje.



"To se neće dozvoliti i opredjeljenje aktuelne vlasti je da gradi obnovljive izvore koji će ostaviti narodu na korištenje i uživanje njihovih benefita", poručio je predsjednik Republike Srpske.



Ministar industrije, energetike i rudarstva RS Petar Đokić izrazio je zadovoljstvo činjenicom da se gradi jedan ovakav projekat od kojeg će imati koristi sve opštine Istočne Hercegovne i cijele Republike Srpske.



Direktor HET-a Gordan Mišeljić istakao je da će ovaj projekat biti finansiran iz vlastitih sredstava, a koncesija za izgradnju HE "Dabar" dodijeljena je privrednom društvu "Hidroelektrana Dabar" Trebinje koje je 100 odsto u vlasništvu HET-a.



On je naglasio da će, zahvaljujući ovom projektu, sve opštine Istočne Hercegovine u svojim budžetima na godišnjim nivou imati novi priliv novcu, a samo Nevesinje će na godišnjem nivou imati dodatnih 1.250.000 KM, te da će biti otvorena nova radna mjesta.



Svečanom obilježavanju početka radova na izgradnji dovodnog tunela HE "Dabar" na lokalitetu Zovi Do - Nevesinje, osim Dodika i Đokića, prisustvovali su predstavnici energetskog sektora, poslanici i veliki broj stanovnika ovoga kraja.



Ukupna investicija iznosi 352 miliona KM. Za izgradnju HE "Dabar" i eksproprijaciju zemljišta do sada je investirano 32,8 miliona maraka.







Biznis.ba / SRNA