HACCP je standard koji su obavezni da primijene svi proizvođači prehrambenih proizvoda koji namjeravaju da plasiraju proizvode na tržište Bosne i Hercegovine i Evropske unije i koji garantuje da ćemo imati zdravu hranu - izjavio je danas potpredsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH (VTKBiH) Ahmet Egrlić.

U VTKBiH održan je seminar o temi „HACCP- Sigurnost hrane kao ulaznica na EU tržište“ koji je okupio proizvođače prehrambenih proizvoda, privredne subjekte iz područja ugostiteljstva, hotelijerstva, turizma, proizvodnje, distribucije, transporta i trgovine hranom, te druge koji su uključeni u prehrambeni sektor.



Egrlić je dodao da HACCP standard podrazumijeva ukupan ciklus proizvodnje od uzgoja, pakovanja, skladištenja do prodaje. Dakle, od uzgoja do kupca proizvod mora biti u procesu standardizacije. HACCP, kako je napomenuo, jedan je od najvažnijih standarda i bez njega neće biti moguće plasirati proizvode na domaće i inostrano tržište.



- Stoga je bitno da BiH ima značajan broj kompanija koje posjeduju HACCP certifikat. To je važna tema i moramo stalnim radom doprinositi da što više kompanija uvede taj standard. Mi smo na pola puta i još puno kompanija nije svjesno šta znači HACCP, te kako ovaj i drugi standardi mogu doprinijeti plasmanu njihovih proizvoda. Zato danas i govorimo o toj temi, odnosno značaju uvođenja HACCP standarda – dodao je Egrlić.



Naveo je da ima dosta kompanija u BiH koje su uvele taj standard i svoje kvalitetne proizvode plasiraju na domaćem i inostranom tržištu. Taj trend, naglasio je, treba nastaviti i u tom smislu sve institucije u BiH , od akademske zajednice, institucija vlasti do obrazovnih institucija, trebaju raditi na povećanju svijesti i značaja tog standarda.



Kada je riječ generalno o izvozu Egrlić je kazao da treba uzeti u obzir poticajnu politiku, kao i opći okvir za proizvodnju i izvoz, te da ohrabruje da sada imamo blagi rast izvoza.



-Aktuelne političke teme koje vidimo svaki dan u medijima mogu ostaviti nesagledive posljedice za privredu BiH i ukoliko ove teme budu dominirale i u narednim mjesecima mogu dovesti do pada izvoza i obima investicija - kazao je Egrlić.



Predstavnik Instituta za certificiranje sistema (ICS) Nedim Čaušević je kazao da smo u zadnje vrijeme suočeni sa situacijom da sve više imamo problema prilikom izvoza naših proizvoda.



- Najnoviji slučaj je izvoz poljoprivrednih proizvoda za Rusiju, prije toga smo imali problem s izvozom mesa u Tursku i izvozom mlijeka u Evropsku uniju. S tim u vezi ICS i VTKBiH su odlučili da pokrenu niz edukacijskih radionica koji imaju za cilj da pomognu našim privrednicima, da zapravo pojednostavimo te procedure koje su bitne kada želimo na jedno takvo tržište. U suštini, Zakon o bezbjednosti hrane i evropske direktive su nas uslovile da moramo poštovati pravila i standarde, a prije svega standarde koji se odnose na bezbjednost hrane - dodao je Čaušević.



