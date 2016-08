T. C.

Da naša zemlja bilježi turistički procvat i da je šarolika struktura gostiju koji dolaze obići sve naše prirodne ljepote, pokazuju i posljednji podaci Agencije za statistiku BiH, prema kojima je našu državu u prvih pola godine posjetio 505.991 turista, što predstavlja rast za osam posto u odnosu na isti period lani.

Ovi turisti ostvarili su 1.016.778 noćenja, što je za 6,9 posto više.



Realna slika



Prema podacima Agencije, samo u junu BiH je posjetilo 104.555 turista, koji su ostvarili ukupno 206.990 noćenja.



No, Andrija Krešić, direktor Turističke zajednice HNK, navodi da ovi podaci nisu realna slika i da je broj turista koji su u ovoj godini posjetili našu zemlju višestruko veći.



- To nije ni blizu prava slika stanja u turizmu, jer toliko gostiju, primjera radi, bude samo u Neumu. To je ono što se prijavi i statistika tako objavi, a realni podaci višestruko su veći. Ipak, raduje činjenica broj turista raste i da se oni sve više prijavljuju, što znači da se polako uvodi red u tu oblast - naglasio je Krešić.



Dužina boravka



Podaci Agencije pokazuju da su u prvih šest mjeseci ove godine najviše noćenja ostvarili turisti iz susjedne Hrvatske - 14,5 posto, potom gosti iz Turske 11,1 posto, Srbije 10,9 posto, Italije 6,3 posto te Slovenije 6,1 posto, dok su turisti iz ostalih zemalja ostvarili 51,1 posto noćenja.



Turisti iz Južnoafričke Republike najbolji su gosti kada je u pitanju dužina boravka s prosječnim zadržavanjem od 5,6 noći, zatim slijede Irska sa 3,7 noći, Kuvajt sa 3,1 noći i Malta s tri noći.



Zadovoljni sezonom u HNK



Krešić je izrazio zadovoljstvo ljetnom turističkom sezonom u HNK, ističući da je ona na nivou prošlogodišnje. Najposjećenije destinacije bile su, kao i ranijih godina, Neum, Mostar i Međugorje, ali zabilježena je i dobra posjeta ostalim sredinama.



- Ove sezone zabilježen je porast broja turista iz Poljske, naročito kada je u pitanju Međugorje, dok su, s druge strane, zakazali Italijani - istakao je Krešić.





Biznis.ba / Avaz