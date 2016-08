Mario Gadžić

Novi direktor Aluminija d.d. Mostar Mario Gadžić službeno će dužnost prvoga čovjeka najvećega bosanskohercegovačkog izvoznika preuzeti sutra.

Podsjećamo, 24. je avgusta Nadzorni odbor tvornice, završetkom opsežnoga natječajnog postupka za izbor direktora Društva, povjerenje ukazao Gadžiću, ističući kako je riječ o najboljemu kandidatu, s izvrsnim Planom restrukturiranja poduzeća i s jasnom vizijom njegove provedbe u mandatnomu razdoblju.



Prethodno je dužnosti razriješena cjelokupna dosadanja uprava, imenovana u rujnu prošlog godine, u svojstvu vršitelja dužnosti na razdoblje do imenovanja stalne uprave poduzeća.



Bogate kompetencije



Mario je Gadžić rođen 1973. godine u Općini Stolac, diplomirao je na smjeru Menadžmenta pri Ekonomskomu fakultetu Sveučilišta u Splitu, a u Aluminij dolazi iz bankarskoga sektora, u kojemu zaključuje izuzetno uspješnu šesnaestogodišnju karijeru, tokom koje je uglavnom obnašao dužnosti na visoko odgovornim upravljačkim položajima.



Između ostaloga, u UniCredit banci bio je direktorom Podružnice Mostar za osobno i poduzetničko bankarstvo, a na natječaj za prvoga čovjeka Aluminija prijavio se s položaja direktora Glavne filijale Mostar Raiffeisen banke.



Kao iskusan i dokazano sposoban menadžer i vizionar, Gadžić je svoje bogate kompetencije i znanja odmah stavio u funkciju saniranja preuzetih obveza i ulaganja u proizvodnju, odnosno u funkciju oporavka i osiguranja dugoročnoga nesmetanog poslovanja Aluminija. Kao bivšemu članu NO-a Društva (2014. godine), stanje s poslovanjem Aluminija nije mu nepoznanicom, a u koštac s poteškoćama koje opterećuju Hercegovačkoga diva hvata se svjestan kako su za stabilizaciju nužni ubrzani i precizni koraci, uštede, i rast kroz postizanje veće učinkovitosti, najoptimalnijim iskorištenjem raspoloživih tvorničkih resursa, materijalnih i ljudskih, saopćeno je iz Aluminija.



Dugoročna stabilnost



- Otvoren sam čovjek i okomicom mojega rada u Aluminiju bit će transparentan i interaktivan pristup, kao i povjerenje koje ću dati svojemu timu, a pod timom mislim na svakoga pojedinog djelatnika koji će to povjerenje morati, u jasno postavljenim uvjetima i rokovima, opravdati. Promatrajući Aluminij kroz niz proteklih godina, razvidno je kako su neznanje, nečinjenje promjena, neprilagođivanje tržišnim uvjetima i neupravljanje rizikom doveli do enormnih gubitaka, a tomu je načinu rada došao kraj. Pod žurno ćemo provesti cjelokupno restrukturiranje poduzeća i, u najkraćemu mogućem razdoblju, otpočeti s podmirivanjem naslijeđenih dugovanja i s ulaganjima u zapušteni proizvodni proces, prije svega u stavljanje u pogon svih isključenih elektrolitičkih ćelija. Naš je metal naš život, a svaka nova uključena ćelija dodatna je tona toga metala na tržištu i dodatan prihod za realizaciju ovoga o čemu govorim. Na putu oporavka, do uspjeha ne ću moći stići sam i u tomu računam na svih 820 zaposlenika koji će me, uvjeren sam, slijediti u odlučnoj provedbi zacrtane strategije, s ciljem osiguranja dugoročne stabilnosti, kako za članove naših obitelji, tako i za širu društvenu zajednicu koja je uvelike naslonjena na postojanje Aluminija – kazao je Gadžić za službenu mrežnu stranicu Društva, poručivši kako Aluminij mora ponovno razmišljati kao div, uzimati u obzir makroekonomske izazove svjetskoga tržišta i ponovno se na svjetskomu gospodarskom zemljovidu pozicionirati kao prepoznatljiv brend, kao proizvođač vrhunskoga metala kojega traže najzahtjevniji potrošači.



