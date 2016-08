Foto: Klix.ba

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić najavio je da će 11. septembra biti otvorena dionica auto-puta Prnjavor - Doboj dužine 36,6 kilometara, koji će nositi naziv "9. januar".

Trninić je dodao je da je sve spremno za puštanje ove dionice auto-puta u saobraćaj.



"Građevinski radovi su završeni, rješavaju se tehnički prijem i upotrebna dozvola", rekao je Trninić za "Večernje novosti".



On je napomenuo je na izgradnji dionice puta Prnjavor-Doboj bilo angažovano oko 700 radnika i dvadesetak podizvođača sa 230 radnika.



"To je obezbijedilo posao za više od 900 radnika. Izvođač je sada fokusiran na dionicu Prnjavor-Banjaluka, gdje je angažovano oko 640 radnika", precizirao je Trninić.



On je naveo da bi do proljeća mogla biti i završena asfaltirana dionica od sedam kilometara od Mahovljanske petlje do izlaza na magistralni put u Drugovićima.



Govoreći o pregovorima sa kineskim kompanijama u vezi sa gradnjom auto-puta Banjaluka-Mliništa, ministar saobraćaja i veza naveo je da je Vlada RS uputila pismo Ambasadi Kine u BiH, kako bi od kineske Eksim banke zatražili kredit za taj projekat, nakon čega se očekuje poziv banke za pregovore.



Kada je riječ o auto-putu Banjaluka-Prijedor, Trninić je rekao da se analiziraju prijedlozi tri projekta.



Biznis.ba / SRNA