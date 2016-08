Summa Chakrabarti

Bosna i Hercegovina i cijela regija, uzimajući u obzir svoju historiju, uvijek će imati uspone i padove, ali dugoročno mislim da BiH i regija neće skrenuti s puta napretka zbog aktuelnih političkih dešavanja, kazao je u ekskluzivnom razgovoru za „Avaz” predsjednik Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) Suma Čakrabarti.

EBRD je jedna od najvećih svjetskih finansijskih institucija i jedan od najznačajnijih investitora u našoj zemlji.



- Ako pogledate šta se ovdje dešavalo prije 20 i nešto godina, vidi se veoma veliki napredak u životima ljudi i u nastojanjima političara da urade pravu stvar. Zato je EBRD izabrao Sarajevo za domaćina našeg godišnjeg sastanka i Biznis foruma, jer vjerujemo da BiH ide u pravom smjeru - istakao je.



Ekonomski rast



Ekonomska situaciju u BiH, kako kaže, poboljšala se u znatnoj mjeri.



- Bio sam posljednji put u BiH prije tri godine, i u to doba u državi, praktično, nije bilo ekonomskog rasta. Velike odluke o značajnim reformama nisu bile donesene. Tri godine kasnije stanje u BiH izgleda sasvim drugačije, danas imamo snažan ekonomski rast, a prošle godine mislim da je BiH zabilježila najveći ekonomski rast od 2009. – rekao je Čakrabarti.



Dodao je da EBRD smatra da je moguće da BiH ima stopu rasta od tri posto godišnje.



- Reformska agenda koja je usvojena ima znatan utjecaj na ekonomiju, kao i napredak na evropskom putu BiH. Veoma je bitno da će BiH u narednim danima potpisati i novi sporazum sa MMF-om, jer sve te stvari pokazuju da država donosi prave odluke, a te će odluke privući još više investitora – naglasio je Čakrabarti.



Objašnjavajući ulaganja u BiH u proteklih 20 godina, Čakrabarti je rekao da je ponosan što je EBRD zaključno s ovom godinom uložio dvije milijarde eura.



- Pokazali smo da se u BiH može uspješno investirati, ali problem je što je većina naših investicija u javnom sektoru. Moramo više ulagati u privatni sektor, jer je to jedan od razloga zašto BiH bilježi nešto niži nivo direktnih stranih investicija. Ova godina prema ulaganjima je rekordna i ove godine naše investicije će dostići 200 miliona eura, a naredne godine nadamo se da će to biti i više – pojasnio je Čakrabarti.



Loša privatizacija



On je naveo da očekuje poboljšanje klime za investiranje.



- Želim vidjeti uspješnu privatizaciju, jer smo do sada vidjeli lošu privatizaciju devedesetih godina prošlog stoljeća. To će poslati poruku investitorima da dođu u BiH i ulažu. Mislim da BiH ima potencijala, tu su svakako kompanije poput "BH Telecoma" ili "Aluminija" – smatra Čakrabarti.



Kada je riječ o projektima koje će EBRD finansirati u narednom periodu, Čakrabarti je kazao da će se prije svega nastaviti podrška gradnji Koridora 5c, jer je to važan projekt koji ujedinjuje regiju i Evropu.



- Drugi projekt je proširenje vodovodne mreže u Visokom, koji je, iako male vrijednosti, veoma bitan, jer će 11.500 domaćinstava dobiti pristup pitkoj vodi. Mi želimo poboljšati živote građana kroz naše projekte. Treći projekt je podrška „Žena u poslovnom svijetu”, koji je veoma značajan zato što u vašoj regiji žene često nemaju pristup finansiranju – zaključio je Čakrabarti.



Divno je vidjeti investitore iz zaljevskih zemalja u BiH



- Regionalna saradnja veoma je bitna, jer ova regija ekonomski može procvjetati samo u uvjetima međusobne integracije na tri nivoa. Prvo je regionalna saradnja, drugo je saradnja kroz priključivanje Evropskoj uniji, a treća je globalna ekonomska integracija. Divno je vidjeti da u BiH dolaze novi investitori, investitori iz zaljevskih zemalja, Turske, oni dolaze da investiraju u dobre projekte, a EBRD će svakako pomoći toj integraciji – pojasnio je Čakrabarti.



Biznis.ba / Avaz