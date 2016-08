Najveći niskotarifni avioprevoznik u centralnoj i istočnoj Evropi Wizz Air na pisti Međunarodnog aerodroma Tuzla u martu 2017. godine zvanično će postaviti i drugi avion Airbus A320 sa 180 putničkih mjesta. Investicijom od 98 miliona dolara, koliko košta pomenuti avion, pored uspostave novih linija sa tuzlanskog aerodroma bit će omogućeno i dodatno zapošljavanje 36 osoba.

Prema riječima izvršnog direktora Wizz Air-a Jozsefa Varadija, uspostavom novih linija u 2017. godini ova kompanija očekuje da će doći do povećanja broja putnika za 87 posto.



"Krajem mjeseca oktobra ove godine počinjemo sa letom za London Luton. U mjesecu martu naredne godine pokrećemo i letove za Bratislavu, Cologne, Friedrichshafen, Nuremberg i Vaxjo, a doći će i do povećanja broja letova egzistirajućih linija", dodao je Varadi.



Osvrnuvši se na prvi dolazak ove kompanije na Međunarodni aerodrom Tuzla, Varadi je kazao da je ovaj aerodrom izgledao kao obična pista, a danas predstavlja aerodrom koji se nalazi na mapi evropske avijacije.



"To se sigurno ne bi moglo desiti bez Vlade TK, ali i posvećenosti koju je pokazao menadžment ovog aerodroma. Taj trud i zalaganje mi cijenimo, a nadamo se da će se naša saradnja nastaviti i u narednom periodu", dodao je on.



Prvi let Wizz Air-a sa tuzlanskog aerodroma uspostavljen je u maju 2013. godine i od tada je ova kompanija postala najveći avioprevoznik u našoj zemlji, pri čemu je zabilježeno konstantno širenje mreže niskotarifnih ruta.



Samo dvije godine nakon pokretanja prvih letova iz BiH, Wizz Air je uspstavio operativnu bazu u Tuzli.



U toku prošle godine prevezao je više od 250.000 putnika na svojim niskotarifnim letovima iz BiH, podržavajući 200 loklanih radnih mjesta.



Postavljanjem drugog Wizz Air-ovog aviona investicije neće biti dovedene do kraja na Međunarodnom aerodromu Tuzla. Naime, menadžment ovog aerodroma trenutno je u fazi realizacije projekta nadogradnje prilaznih svjetala na pisti.



"Nadamo se da ćemo krajem oktobra imati završen projekat, što će našem aerodromu omogućiti da u uslovima smanjene vidljivosti nemamo puno otkazanih letova. Također, najavljujem i da ćemo u saradnji sa Federalnom i Kantonalnom vladom u 2017. godini započeti projekat proširenja putničkog terminala aerodroma. Trenutni terminal je projektovan za opslugu od 70 do 80 hiljada putnika, a mi smo u toku ove godine planirali 310 hiljada putnika što ćemo nadam se i ispuniti", kazao je direktor Međunarodnog aerodroma Tuzla Rifat Karasalihović.



Realizacija ovog projekta tuzlanskom aerodromu omogućila bi opsluživanje od 600 do 700 hiljada putnika na godišnjem nivou.



"U planu je i izrada carinskog skladišta avionskog goriva na Međunarodnom aerodromu Tuzla sa kapcitetima između 400 i 500 tona koje ćemo biti u mogućnosti skladištiti", dodao je Karasalihović te najavio nastavak kontinuiteta u smislu operacija u oblasti kargo saobraćaja.



