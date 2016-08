Petar Đokić

Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić izjavio je večeras da je, zahvaljujući naporima Vlade, Srpska napredovala u sticanju sigurnosti za investitore koji u nju ulažu novac.

On je istakao dobre rezultate rasta industrijske proizvodnje u Srpskoj u prvoj polovini ove godine - od 5,8 odsto, a koji su u skladu sa ukupnim mjerama Ekonomske politike Vlade, utvrđenim za 2015. godinu. Đokić je istakao da je značajno da je i u ovoj godini nastavljena politika rasta industrijske proizvodnje, da su rezultati u posmatranom periodu veći u odnosu na 2015. godinu.

"To će na kraju dovesti do rasta bruto domaćeg proizvoda i očekujemo da će on doći do tri odsto, čak možda i više i to su ohrabrujući podaci i rezultat su ukupnih napora Vlade u prethodnim godinama", rekao je Đokić za RTRS.

On je naveo da je prerađivačka industrija povećala izvoz u periodu od šest-sedam mjeseci za 11,5 odsto, da se takav trend očekuje i u drugom dijelu godine. Đokić je naveo da je Vlada svjesna brojnih ograničenja i problema koje ima privreda u cjelini, da radi na afirmaciji privrednog ambijenta u Srpskoj, te napomenuo da i pored ograničenja od BiH koja ne prati Republiku Srpsku u svim sektorima, Vlada nalazi način da Srpska sama djeluje i obezbijedi rast. Govoreći o kapitalnom projektu izgradnje dovodnog tunela hidroelektrane "Dabar", Đokić je istakao važnost ove investicije, navodeći da je značajan dio radova na pripremi pomoćnog tunela već izvršen.

"Kada se to završi, ide se na glavni tunel. Ukupna vrijednost te investicije je oko 111,9 miliona KM. Za to su već obezbijeđena finansijska sredstva", rekao je Đokić i dodao da će ovaj objekat biti u 100 odstotnom vlasništvu Srpske. On je istakao da će se ovim projektom znatno povećati obim proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora. "Ali, to nije usamljen projekat. Vrijednost ovog projekta je ukupno oko 380 miliona KM", rekao je Đokić i naveo da se vode pregovori sa kineskim partnerima da se uključe u finansiranje. Đokić je istakao da je Vlada opredijeljena za jačanje Elektroprivrede Srpske i da joj dodjeljuje koncesije za izgradnju najvažnijih energetskih objekata. On je podsjetio na koncesiju za izgradnju hidroelektrane "Buk Bijela", koja će, takođe, značajno doprinijeti povećanju obima proizvodnje električne energije, napominjući da je riječ o ogromnoj investiciji od oko 380 miliona KM.

Đokić kaže da je u planu i projekat reverzibilne hidroelektrane na potezu na kome se gradi "Buk Bijela" koja bi bila znatno veće snage i bila bi realizovana sa inostranim partnerom. "U Republici Srpskoj gradimo za potrebe sopstvene elektroprivrede za potrebe naše republike, ali omogućujemo da se u ovaj sektor mogu investirati sredstva i drugih ino-investitora", rekao je Đokić. Prema njegovim riječima, to znači da Srpska u svojoj ukupnoj politici investiranja participira ukupnoj evropskoj međunarodnoj politici da je otvorena, da je slobodno tržište za investiranje i da se kroz ove projekte potvrđuje koliko je Srpska napredovala u sticanju sigurnosti za investitore koji investiraju novac u Republiku. Navodeći da termoelektrana Stanari već proizvodi za komercijalne potrebe, Đokić je istakao da je u Republici Srpskoj od svih zemalja bivše Jugoslavije, nakon Slovenije, izgrađena jedna tako velika elektrana.



Biznis.ba / SRNA