Džejna Hurtić / Fena

Njemačka agencija za razvojnu saradnju - GIZ, uime njemačke vlade, a u suradnji sa Saveznom agencijom za rad Njemačke i Agencijom za rad i zapošljavanje BiH provodi projekt "Triple Win", posredovanje pri zapošljavanju medicinskih sestara/tehničara u SR Njemačkoj, a cilj je smanjiti stopu nezaposlenosti u državama iz kojih kandidati dolaze, ali i riješiti pitanje nedostatka radne snage u oblasti zdravstvene njege u Njemačkoj.

Koordinatorica projekta uime GIZ-a Džejna Hurtić kazala je Feni da se taj projekt realizira s državama gdje postoji višak stručnog kadra iz zdravstvene njege te naglasila da je u toku poziv za prijave za medicinsko osoblje iz BiH u okviru kojeg se do 14. septembra medicinske sestre i tehničari zainteresirani za rad u Njemačkoj mogu prijaviti za razgovor.



Po njenim riječima, od 2012. godine putem tog projekta u Njemačku je iz BiH otišlo 400 ljudi sistemski, praćeni i potpomognuti u različitim aspektima njihove integracije, isključivo iz oblasti gdje je evidentiran višak radne snage (opći ili pedijatrijski smjer).



- Doktori i drugi visokoobrazovani medicinski kadar, kojeg u BiH nema dovoljno, ne mogu se prijavljivati za projekt - naglasila je.



Napominje da se taj broj mijenja iz dana u dan, jer je posredovanje kontinuirano. Tako trenutno grupa od šestero ljudi čeka termin za vizu u Ambasadi SR Njemačke i trebali bi otputovati 18. septembra. Ističe da su dosadašnja iskustva pozitivna, kako njemačkih poslodavaca tako i sudionika koji su putem tog projekta dobili zaposlenje.



Hurtić kaže da taj projekt zvanično traje do kraja 2017. godine, prema sadašnjem planu. Sve nakon toga zavisi od procjene i dogovora sa njihovim partnerima, te njemačkom vladom.



- Ne postoji određeni broj kandidata koje trebamo posredovati do kraja projekta, mada su potrebe Njemačke za medicinarima velike. Radi se o desecima hiljada slobodnih radnih mjesta - naglasila je.



Kazala je da, o tom pitanju, njemačka vlada surađuje i s vladama drugih država odakle također potražuje medicinsko osoblje, a osim BiH "Triple Win" projekt pokriva Srbiju i Filipine gdje je također registriran višak medicinskog osoblja.



Građanima BiH koji su zainteresirani za zaposlenje u Njemačkoj savjetuje da se, prije nego potpišu bilo kakav obavezujući ugovor ili suglasnost, detaljno informiraju o uvjetima zaposlenja i o podršci koju će im njemački poslodavac pružiti prilikom priznavanja njihove diplome u SR Njemačkoj, s obzirom na to da je to, kako je kazala, uvjet za neograničenu radnu dozvolu i produžetak boravišne dozvole što potom, omogućava spajanje obitelji.



Upitana šta kandidati koji zaposlenje dobiju putem "Triple Win" projekta mogu očekivati od poslodavaca u Njemačkoj Hurtić kaže da im ugovori, što ih potpisuju s poslodavcima, osiguravaju iste uvjete kao i za svakog radnika u Njemačkoj, po njemačkom radnom zakonu.



- To znači da naš kandidat ima ista radna prava i obaveze kao svaki drugi njemački radnik. Očekivana plaća u periodu do nostrifikacije je najmanje 1.900 eura bruto, dok će nakon nostrifikacije diplome svaki poslodavac tu plaću uskladiti s platnim razredom prema stručnosti kandidata. To znači da plaća automatski raste s dobivanjem njemačke diplome - pojasnila je.



Hurtić ističe i mogućnost povezivanja s ostatkom obitelji o čemu odluku donosi nadležni ured za strance u mjestu boravka u Njemačkoj uz prethodno podnošenje zahtjeva u Ambasadi SR Njemačke, razumije teškoće kandidata zbog odvojenosti ali i preporuča da to ne bude četiri do šest mjeseci prije odlaska jer je taj period najitenzivniji i najzahtjevniji za kandidata.



- Zbog toga savjetujemo kandidate da sa spajanjem obitelji sačekaju nakon nostrifikacije diplome i produžetka boravišne dozvole. Ali, naravno, nisu svi slučajevi isti i ne možemo utjecati na njihove odluke - kazala je.



Jedan od kandidata koji je odlučio posao potražiti u SR Njemačkoj putem projekta posredovanja pri zapošljavanju je Marko Miljanović iz Laktaša koji je radio osam godina na Klinici za anesteziju Kliničkog centra u Banjoj Luci prije nego se prijavio za intervju na projektu "Triple Win". U Njemačkoj je dvije i po godine, a radi na klinici Nordwest Krankenhaus u Frankfurtu. Na to se odlučio zbog, kako je kazao, sve lošije situacije u BiH i nemogućnosti izmirivanja ličnih finansijskih obaveza.



Diplomu je nostrificirao dva mjeseca nakon što je zasnovao radni odnos, nakon toga mu je i plaća bila veća. Ističe korektan odnos poslodavca i precizira da ga čeka još dvije godine usavršavanja što financira poslodavac.



- Preporučio bih svima da idu putem projekta, stvarno se na te ljude možete osloniti. Znam da neki duže čekaju da im se javi poslodavac, neki opet odbiju ili budu odbijeni. Moj savjet je da ne odustajete i ne budete izbirljivi. Nakon nostrifikacije je sve lakše a može se, ako to čovjek želi, i dodatno zaraditi - istaknuo je.



Mersiha Jašarević (37) iz Sarajeva je na birou rada od 2004. kad je diplomirala kriminalistiku na sarajevskom univerzitetu. Prije toga, završila je Srednju medicinsku školu. Nije mogla naći adekvatan posao u struci te je radila na povremenim i privremenim poslovima, bez staža i beneficija. Udata je i majka dvoje djece. Ona ima preduvjete te se priprema za odlazak u Njemačku sredinom septembra putem GIZ Triple Win projekta.



- U fazi sam pripreme za odlazak, za 1. septembar mi je zakazan termin u njemačkoj ambasadi da bih riješila vizu. Nas šest do sedam u grupi trebalo bi da putuje 18. septembra. Moj poslodavac je u Trijeru, to je starački dom. Bio je to moj izbor, jer volim raditi sa starijim ljudima - kaže ona. Mersihin muž ostaje u Sarajevu s djecom, ali se nadaju da će uskoro biti zajedno u Njemačkoj.



GIZ provodi projekt na osnovu Dogovora o postupku, izboru i posredovanju pri zapošljavanju medicinskog osoblja zaključenog između Savezne agencije za rad SR Njemačke i Agencije za rad i zapošljavanje BiH (ARZ).



Detaljne informacije o tome kako i gdje se prijaviti za zaposlenje u Njemačkoj dostupne su na web stranici Agencije za rad i zapošljavanje BiH www.arz.gov.ba . U dnu oglasa je i link na brošuru, s dodatnim informacijama za kandidate.



Biznis.ba / FENA