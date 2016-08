Centralna banka BiH

Uvođenje negativne kamatne stope na štednju u Centralnoj banci (CB) BiH pozitivno je utjecalo i na određeni način natjeralo banke u BiH da plasiraju novac, pa je tako na posljednjoj aukciji trezorskih zapisa FBiH stigao rekordan broj ponuda.

Politika zaduživanja



Federalno ministarstvo na aukciji putem Sarajevske berze ponudilo je na prodaju 2.000 trezorskih zapisa FBiH s rokom dospijeća od tri mjeseca, ukupne nominalne vrijednosti od 20 miliona KM. No, iznenađenje je da je ukupan iznos pristiglih ponuda bio 51,5 miliona KM, što znači da su banke u BiH pohrlile da kupe ove tromjesečne trezorske zapise, jer je to jeftinija alternativa za čuvanje novca nego u CBBiH.



Iz Federalnog ministarstva finansija za „Avaz” su kazali da je tačna konstatacija da postoji značajna tražnja banaka, ali i drugih investitora za ulaganje u vrijednosne papire Vlade Federacije BiH, kako trezorske zapise tako i obveznice.



- Ovakva situacija, prije svega, rezultat je oprezne politike zaduživanja koju provodi Ministarstvo, ali i niza drugih faktora. Javnosti, a posebno investitorima, među kojima su najznačajnije domaće komercijalne banke, poznato je da Ministarstvo ciljano provodi politiku zaduživanja u pogledu volumena izdanja i frekventnosti aukcija koja osigurava dobar stepen pokrića na našim aukcijama, a što se u konačnici pozitivno odražava na kamatne stope po kojima se Vlada FBiH zadužuje - pojasnili su.



Dodali su da je i prije uvođenja mjera postojao dobar interes investitora, ali moglo bi se reći da je odluka utjecala na rezultate koje su ostvarili na posljednje dvije aukcije. Ekonomski analitičar Admir Čavalić rekao nam je da je ovo što je uradila CBBiH faktički jedini monetarni instrument koji država ima i koji je sada adekvatno iskorišten.



- Mislim da je ovo prvi tržišni signal da ipak banke negdje žele uložiti svoja sredstva. S druge strane, FBiH je u veoma kratkom roku prikupila znatna sredstva, a generalno u svijetu ovi trezorski zapisi jedan su od uobičajenih i normalnih instrumenata koji se koriste da država prikupi potrebna sredstva - pojasnio je Čavalić.



Tendencija povećanja



Dodao je da postoji pretpostavka da će ova sredstva biti uložena u razvoj jer, ako se dugoročno ova sredstva budu samo prikupljala, a ne ulagala, to može dovesti do dužničkog ropstva - kazao je Čavalić.



Ovakva odluka CBBiH uslijedila je nakon što je štednja premašila iznos od deset milijardi KM i imala tendenciju povećanja. Iako su mnogi ekonomski analitičari bili skeptični u pogledu uvođenja negativne kamatne stope, ukupno ponuđenih 51,5 miliona KM pokazuje da je odluka CBBiH bila ispravna i da je potaknula banke da razmišljaju u pravcu plasmana svojih sredstava.



Šta su trezorski zapisi



- Trezorski zapisi su vrijednosni papiri i izdaje ih država, a njima garantira da će u narednom periodu isplatiti vlasniku tog zapisa nominalnu vrijednost za koju je on kupio taj zapis. Na ove zapise ne plaća se kamata - pojasnio je Čavalić.



Biznis.ba / Avaz