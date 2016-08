Foto: Klix.ba

Pravilnikom o sistemu naplate putarine na autoputu u FBiH nekoliko kategorija vozila je oslobođeno plaćanja te bez ikakve naknade mogu koristiti do sada izgrađene dionice na koridoru 5C. Ukupno je 12 kategorija vozila oslobođeno bilo kakvog plaćanja, zbog čega JP Autoceste FBiH na godišnjem nivou izgube približno milion KM.

Plaćanja putarine na autoputu oslobođena su vozila Crvenog križa, NATO-a i EUFOR-a, vozila pomoći na cesti, vozila Oružanih snaga BiH, vozila invalidnih osoba koje imaju 80 posto ili viši postotak invaliditeta, vozila udruženja i saveza organizacija osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH, vozila Civilne zaštite, ambulantna i sanitetska vozila, vozila Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i Oružanih snaga BiH, vozila MUP-ova, vozila Međunarodne komisije za nestale osobe, vozila u vlasništvu Centralne banke BiH i vatrogasna vozila.



Tako je u toku 2015. godine zabilježeno 177.014 slobodnih prolaza na naplatnim rampama na autoputu u FBiH. Na tome su JP Autoceste FBiH izgubile više od 830.000 KM.



"U okruglim brojkama možemo istaći da JP Autoceste na godišnjoj razini gubi oko 800.000 KM neostvarenog prihoda od naplate putarine za slobodne prolaze, a za to još dodatno plati PDV (jer je plaćanje PDV-a i za slobodne prolaze uvedeno od aprila 2015.godine.), te je u 2015.godini plaćeno još dodatno oko 80.000 konvertibilnih maraka za PDV, kao obračunati iznos za naplatu putarine na slobodne prolaze koji nisu u biti ni sami bili oprihodovani", istakli su iz Autocesta FBiH za Klix.ba.



Zbog izmjena definisanih novim Pravilnikom o izmjenama o sistemu naplate putarine na autoputevima, brzim cestama i objektima s naplatom iz preduzeća Autoceste FBiH u ovoj godini očekuju gubitak od milion KM.



"Oslobađanje plaćanja putarine su opravdana jedino za grupu vozila koja su i u susjednim zemljama i regionu klasificirana kao opravdana, a misli se na hitnu pomoć, policiju, vatrogasna vozila (uz odgovarajuća obilježja) i to je možda opravdan trošak koji određeno preduzeće ili upravitelj može da podnese. Sve druge grupe korisnika bi trebale biti i mogu biti oslobođene, ali uz subvenciju resornih ministarstava", naglašavaju iz Autocesta FBiH.



U Hrvatskoj su naprimjer vozila invalidnih osoba oslobođena uz rješenje, ali Hrvatskim autocestama (HAC-u) naknadu za to plaća resorno ministarstvo (Ministarstvo odbrane ili sl.) U Srbiji je slično gdje JP "Putevi Srbije" na kraju mjeseca redovno ispostavlja račun za prolaze osoba oslobođenih plaćanja putarine, organu koji subvencionira plaćanje.



"Zadnjim izmjenama Pravilnika o sistemu naplate su pravo na slobodne prolaze dobila i ministarstva i agencije, odnosno korisnici koji mogu podnijeti trošak plaćanja putarine i kojima je budžetima novac predviđen za taj trošak. Po ovome navedeni organi će na kraju godine akumulirati 'višak' novca koji je trebao biti investiran na izgradnju autoceste", zaključuju iz Autocesta FBiH.



Bilo je i zloupotrebe korištenja slobodnih prolaza, ali su neznatna u odnosu na ukupan broj onih koji imaju tu dozvolu.



Biznis.ba / Klix.ba