Foto: Klix.ba

S ciljem unaprijeđenja vodovodnog sistema i redovne isporuke pitke vode na području Tuzle, Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Tuzla počelo je realizaciju projekta dugoročnog vodosnabdijevanja. Projekat se realizira u okviru Programa vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda u Bosni i Hercegovini II.

Ukupna vrijednost projekta za BiH iznosi 20.490.000 eura, dok su za Tuzlu izvdvojena sredstva od 12.392.000 eura.



Kreditna sredstva iznose ukupno 11 miliona eura, dok sredstva grantova iznose 9.490.000 eura, koja obezbijeđuje Vlada Švicarske, odnosno Državni sekretarijat za ekonomske poslove (SECO) koji predstavlja Vladu Švicarske konfederacije preko Njemačke kreditne banke za obnovu (KfW).



Od ukupnih kreditnih sredstava u iznosu od 11 miliona eura, koja su predviđena programom, za grad Tuzlu planiran je iznos do 6.250.000 eura, dok je od grantovnih sredstava predviđen iznos do 5.392.000 eura te dodatni grant od 0,75 milona eura za institucionalno jačanje, što ukupno iznosi 12.392.000 eura.



"Trenutno smo u fazi da su usvojeni početni izvještaji od oba konsultanta, a to znači da su taksativno definisani projekti koji su dobili svoje ime i prezime i novčani iznos. U tom smislu projektant će sada da radi na realizaciji tih projekata, odnosno da priprema projekte do izvedbenog stanja. Uporedo s tim radit će i na tenderskim paketima", kazao je direktor Javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla.



Dodaje i da će se tenderska procedura realizirati isključivo po uputama KfW-a.



"Radi se o međunarodnim tenderima koji će trajati od tri do šest mjeseci, u zavisnosti od načina ugovaranja", nastavlja Berbić.



Kako bi se javnost detaljnije upoznala sa spomenutim projektom, danas je u Tuzli upriličena prezentacija dosadašnjih aktivnosti.



Prezentaciji je prethodio sastanak, kojem su pored Berbića prisustvovale delegacije Švicarskog sekretarijata za ekonomske poslove (SECO), Švicarske direkcija za razvoj i saradnju (SDC), Ambasade Švicarske u BiH te KfW-a.



"Voda je život i bez nje se ne može živjeti. Bitno je da imamo jedan ovakav projekat i da imamo priliku investirati u projekat koji će imati jako veliki utjecaj u gradu", istakao je odlazeći direktor za saradnju Ambasade Švicarske u BiH Joseph Gutern.



Direktor KfW-a u BiH Matthias Schmidt Rosen ovaj projekat ocijenio je od izuzetne važnosti.



"Nadam se da ćemo brzo i na efikasan način provesti ovaj projekat, a instituciju iz koje dolazim posebno raduje činjenica da imamo priliku surađivati sa ostalim partnerima", dodao je Schmidt Rosen.



Biznis.ba / Klix.ba