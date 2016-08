Foto: Arhiv

Realizacija radova u građevinarstvu u Federaciji BiH u drugom tromjesečju ove godine bila je veća za 1,2 posto u odnosu na prva tri mjeseca, pokazuje analiza Privredne komore Federacije BiH (PKFBiH).

U tom periodu je zabilježen rast u visokogradnji od dva, a niskogradnji 0,2 posto. Drugo tromjesečje 2016. bilježi pad u realizaciji radova u građevinarstvu od 0,6 posto u odnosu na drugo tromjesečje 2015. godine. Prema vrsti građevinskih radova, u tom periodu na objektima visokogradnje je zabilježen rast od 4,6, a u niskogradnji pad od 4,2 posto.



- Evidentno je da je u svim gradovima Federacije BiH, a posebno u Sarajevskom kantonu zabilježen rast visokogradnje, posebno stanova, što prethodnih godina nije bio slučaj. U posljednjih nekoliko godina visokogradnja je konstantno bilježila pad, a većina realizacije u građevinarstvu odnosila se na izgradnju autoceste - kazala je Feni sekretarka za građevinarstvo PKFBiH Dženana Hodžić.



Ocijenila je da je to svakako dobar pokazatelj, u smislu zaposlenosti u građevinarstvu jer najveći broj radnika, prema prirodi posla, zapošljava visokogradnja, dok je u niskogradnji dosta zastupljena mehanizacija.



Hodžić je dodala da nakon 2013. prvo polugodište 2016. ima najveći rast novoizgrađenih stanova na području BiH, a cijena prodatih novih stanova u BiH je porasla za 12,5 posto, u odnosu na prvih šest mjeseci prošle godine.



Međutim, podaci za Federaciju BiH govore da je u drugom tromjesečju 2016. došlo do pada prodaje novih stanova u odnosu na isti period prošle godine i to 12,8 posto, a njihove cijene pale su za 9,9 posto u poređenju s istim periodom lani.



- Analizom tržišta i drugih pokazatelja možemo reći da visokogradnja doživljava svoj oporavak i u FBiH, s tendencijom daljeg rasta - dodala je Hodžić.



Kada je riječ o cijeni novoizgrađenih stanova, po njenim riječima, najznačajnija stavka koja pravi razliku u cijenama stanova je lokalitet gradnje.



- Tako naprimjer u Sarajevu cijene novoizgrađenih stanova se realno tržišno kreću od 1.500 do 4.000 KM, zavisno od lokacije, a u drugim gradovima prosječna cijena je od 1.400 do 2.200 KM. Iako statistički podaci ukazuju na povećanje cijena, ne možemo reći da je došlo do značajnijeg povećanja cijena u novogradnji. Zbog povećane tražnje arapskih turista i građana, posebno u nekim gradovima, bilježi se rast cijena, što značajno nema utjecaj na prosjek cijena – dodala je Hodžić.



Vrijednost ugovorenih radova u inozemstvu građevinskih privrednih društava s područja Federacije BiH za prvih šest mjeseci ove godine manja je za sedam posto u odnosu na isti period 2015. Najveći dio poslova građevinari su ugovorili u zemljama Evrope i to 82,6 posto, od čega se 26,7 posto odnosi na visokogradnju, a 73 posto na niskogradnju.



Albanija, Srbija, Crna Gora, Hrvatska, Slovenija, Njemačka, Slovačka, Irak, Alžir, Kenija tržišta su na kome su prisutni građevinari iz Federacije BiH.



- Što se tiče domaćeg tržišta najznačajniji investitori su Autoceste FBiH i Elektroprivreda BiH. Od značajnijih objekata u visokogradnji očekuje se početak realizacije projekta blok 7 Termoelektrane "Tuzla", kao i izgradnja Termoelektrane Banovići – kazala je Hodžić napominjući da je za građevinare od velike važnosti da se održi kontinuitet radova.



Po njenim riječima, ulaganja u elektroenergetski sektor općenito imaju perspektivu za upošljavanje domaće građevinske operative.



- S aspekta kompetentnosti možemo reći da građevinske kompanije imaju dobre reference i lidere u tunelogradnji, mostogradnji, cestogradnji... – zaključila je Hodžić.





Biznis.ba / FENA