I pored poteškoća s kojima se susreće, jedina međunarodna luka u Bosni i Hercegovini - Luka Brčko u prvih sedam mjeseci ove godine uspjela je ostvariti zapažene rezultate u oblasti poslovanja.

Zahvaljujući dobrim hidrološkim prilikama, ali i povećanju poslovne aktivnosti stalnih klijenata, uposlenici luke su u periodu od januara do jula ove godine uspjeli pretovariti 118.000 tona različite robe.



"U tom segmentu poslovanja mi smo ispunili plan za ovu godinu, odnosno pretovarili smo 50 posto više tereta nego u čitavoj prošloj godini", kaže na početku razgovora za Klix.ba direktor Luke Brčko Pero Gudeljević.



Osnovna djelatnost luke je pretovar generalnih tereta, odnosno robe, što je prema Gudeljevićevim riječima jedan od izvora prihoda.



"Osim toga, dio prihoda ostvarujemo od naplate carinskog terminala koji je u sastavu luke, iznajmljivanjem skladišnih prostora i pružanjem drugih usluga mehanizacijom koju posjedujemo", dodaje Gudeljević.



Problem plovnost Save



Problemi s kojima se ova luka suočava ponavljaju se iz godine u godinu, a jedan od gorućih je plovnost rijeke Save.



"U prosjeku svake godine Sava nije plovna najmanje tri mjeseca u kojima faktički pretovarni kapaciteti Luke Brčko stoje", nastavlja sagovornik portala Klix.ba.



Trenutni kapaciteti luke koja upošljava 64 radnika iznose od 200 do 250 hiljada tona godišnje, a najveći komitenti su Sisecam Soda iz Lukavca i zenički ArcelorMittal.



"U ovom trenutku lučki kapaciteti su dovoljni za potrebe naših klijenata, ali najave povećanja njihovih potreba su motiv zbog kojeg želimo povećati naše kapacitete i unaprijediti naše usluge", nastavlja direktor Luke Brčko.



U cilju unapređenja i modernizacije lučke infrastrukture u narednom periodu u ovo javno preduzeće trebalo bi biti uloženo deset miliona eura.



Naime, Vlada Brčko distrikta BiH već je dala saglasnost na plan da se sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) zaključi kreditni aranžman od deset miliona eura.



Od spomenutog iznosa tri miliona bi bila grant sredstva, a ostatak bi se nakon tri godine grejs perioda vraćao uz kamatnu stopu od jedan posto.



Prilika za dodatni prihod



"Novac će biti investiran u izmještanje industrijskih kolosijeka iz centra grada koji u ovom trenutku koriste luka i drugi privredni subjekti, modernizaciju željezničkih kolosijeka u samoj luci, asfaltiranje i modernizaciju operativne obale i vertikalnog keja, modernizaciju pristupne ceste do luke i nabavku jedne nove dizalice većeg kapaciteta od postojećih", kaže Gudeljević.



S obzirom na to da trenutno postoji načelna saglasnost EBRD-a za odobrenje kredita te da su projekti, izuzev jednog koji je u fazi dobijanja građevinske dozvole, gotovi, Gudeljević naglašava da bi realizacija projekata realno mogla krenuti početkom naredne godine.



"Osim navedenih projekata, u narednom periodu planiramo pokrenuti i posao sa pretovarom kontejnera u luci jer postoji potreba za tom djelatnošću i uz minimalna ulaganja možemo osigurati dodatni prihod za Luku Brčko", kaže na kraju razgovora Gudeljević.





Biznis.ba / Klix.ba