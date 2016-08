Foto: Arhiv

Nakon što je Federalna služba za veterinarski i fitosanitarni nadzor Ruske Federacije "Rosselkhoznadzor" odlučila da do daljeg ostane na snazi zabrana uvoza voća i povrća iz BiH, domaći proizvođači upozoravaju da, ukoliko ta mjera potraje, dovešće voćarski sektor na rub propasti.

Oni ističu da bi to moglo prouzrokovati ogromne viškove voća i povrća na bh. tržištu, a uz to upozoravaju i da su im skladišni kapaciteti gotovo prebukirani, a da tek slijedi berba jabuke, koju ne znaju gdje će čuvati.



Iz tog razloga apeluju na nadležne bh. institucije da u što hitnijem roku otklone nedostatke koje su uočili ruski inspektori nakon sprovedene dvodnevne kontrole u BiH, i tako omoguće nesmetan plasman robe na to tržište.



Mirko Šarović, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, rekao je u petak da je u toku dana izvještaj ruskih inspektora trebalo da stigne u ovo ministarstvo.



"Kada izvještaj te Ruske federalne službe za fitosanitarni i veterinarski nadzor stigne, odmah ćemo preduzeti hitne mjere kako bi nadležne institucije i kompanije otklonile nedostatke. Vjerujte da ćemo djelovati brzo", naglasio je Šarović i dodao da je iz kratkog rezimea izvještaja ruskih inspektora objavljenog na internet stranici te službe vidljivo da su uočene brojne nepravilnosti koje se odnose prije svega na entitetske inspekcije i proizvođače.



Prema njegovim riječima, locirani su ključni nedostaci u radu entitetskih fitosanitarnih inspekcija, dok je na određenim mjestima primijećeno prisustvo trećih osoba u lancu trgovine, ali i u načinu pakovanja proizvoda. Šarović je istakao da BiH mora ujednačiti svoj fitosanitarni sistem i uspostaviti kontrolu inspekcijskog nadzora, kako bi privremena zabrana izvoza u Rusiju bila otklonjena.



"Dakle, Rusija hoće da ima jednu adresu u BiH s kojom će voditi korespondenciju. Kad završimo sve preporuke, uputićemo poziv ruskoj inspekciji, kako bismo problem izvoza konačno riješili", naglasio je Šarović.



Boris Tadić, konsultant u Udruženju "Razvojni centar - Argonet", kazao je da je nastavak zabrane izvoza veoma loša vijest za proizvođače, pošto su im hladnjače i boksovi popunjeni kruškom, čija prodaja ide jako sporo i zbog ograničnog izvoza za Evropsku uniju.



"Nama sada kreće berba jabuka, posebno ajdared, koji predstavlja najvažniju sortu u našoj proizvodnji jabuke i bojim se da, ako ne oslobodimo hladnjače i boksove od kruške, nećemo imati gdje lagerovati jabuku, a još manje prodati. Ta sorta se najviše izvozi na rusko tržište, koje jedino kupuje tu jabuku, a EU je neće, i onda ne znam kome ćemo prodati", kazao je Tadić i dodao da će se situacija tada dodatno iskomplikovati. Samo ovih nešto više od 20 dana zabrane izvoza je, smatra on, previše za proizvođače, a ako bi se nastavilo i narednih nekoliko mjeseci, biće velikih problema. Pored svih ovih teškoća, Tadić je ukazao i činjenicu da u RS od ove godine u Pravilniku o podsticajima nema podsticaja za boksove u koje bi se pakovalo voće.



"Apelujemo na nadležne da se ti podsticaji pod hitno vrate u pravilnik kako bi proizvođači na vrijeme mogli da nabave ambalažu i spakuju toliku robu", naglasio je Tadić.



Nikola Vukelić, vlasnik preduzeća "Agroimpeks", koje ima najveće zasade voća u RS, rekao je da je iz nalaza ruskih inspektora vidljivo da oni nisu imali zamjerke na proizvodnju i njen kvalitet, što se moglo vidjeti i prilikom njihove kontrole na terenu. Dodao je da je najveći problem upravo u fitosanitarnim uvjerenjima.



"Nadležne institucije u BiH treba hitno da reaguju i otklone uočene nedostatke kako bi izvoz bio omogućen što prije. Iskreno, mislim da će izvoz biti odobren uskoro", optimistično je rekao Vukelić, dodajući da, ukoliko zabrana potraje nekoliko mjeseci, izazvaće katastrofalne posljedice.



Nedim Badžak, direktor preduzeća "Jaffa-komerc" Mostar, rekao je da je ovo veoma loša vijest za domaće proizvođače. On je dodao da će veliki problem biti nedostatak skladišnih kapaciteta.



"Na tržištu će nastati ludilo od previše robe koju nećemo imati kome prodati", kazao je Badžak.



Stevo Mirjanić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, rekao je u petak da nije upoznat sa sadržajem izvještaja ruskih inspektora.



"Nemam taj izvještaj, a kada ga budem imao, javnost će biti obaviještena", rekao je Mirjanić.



Podsjećamo da su inspektori Federalne službe za veterinarski i fitosanitarni nadzor Ruske Federacije "Rosselkhoznadzor" boravili u BiH od 17. do 20. avgusta i izvršili detaljnu kontrolu u bh. institucijama, ali i kod proizvođača i firmi koje se bave izvozom voća i povrća. Najviše su se interesovali za fitosanitarni nadzor, ali i za činjenice kojima bi se mogao otkriti eventualni reeksport. Inače, ta služba je početkom avgusta ove godine uvela privremenu zabranu na uvoz voća i povrća iz BiH zbog nedostatka potvrde o bezbjednosti proizvoda.









Biznis.ba / NN