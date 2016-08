Foto: ACFBiH

Prema optimističnim podacima Autocesta FBiH, za nešto više od tri godine mogli bismo koristiti dvije trećine autoceste A1, dok već sada promet na postojećim dionicama tokom ljeta prevazilazi broj od milion vozila mjesečno.

Što se tiče novih i upotrebljivih kilometara autoputa u FBiH do 2018. godine, iz JP autoceste FBiH tvrde da bi u funkciji trebalo biti 40-ak km i to na sjeveru u sklopu dionice Svilaj – Odžak (10,4 km), u zeničkoj regiji 12 km te na jugu 18 km.



Prema planu JP Autoceste FBiH, ove godine započinje ciklus gradnje za još 84 kilometra autoceste A1, a u naredne četiri godine cilj je završiti dvije trećine autoceste i to kroz najteže predjele BiH.



"Plan je da do 2020. godine bude izgrađen gotovo cijeli Koridor 5c kroz FBiH, osim dionica Tarčin - Konjic i Mostar Sjever – Mostar Jug, u dužini od oko 30 kilometara, za koje radimo na iznalaženju sredstava i modela finansiranja", rečeno je iz Autocesta FBiH.



Kako je za Klix.ba objašnjeno, sve zavisi od finansijske konstrukcije. Na dionici Tarčin - Konjic završen je glavni projekt i u toku je eksproprijacija zemljišta. Ova dionica je izrazito skupa i košta 450 miliona eura bez PDV-a, zbog čega trenutno nije prioritet.



Prema podacima iz ovog preduzeća, u nove dionice autoceste A1 bit će investirano 900 miliona eura, odnosno blizu 1,8 milijardi KM. Kao što je poznato, izgradnja dionica se najvećim djelom finansira iz međunarodnih kreditnih sredstava, dok se eksproprijacija i projektovanje finansiraju iz vlastitih sredstava.



Tunel kroz Prenj



Dionica Konjic - Mostar sjever je izrazito zahtjevna i nema mogućnosti da se finansira klasičnim zaduživanjem kod međunarodnih finansijskih institucija.



"U fazi smo aktivnosti na pripremi i realizaciji projekta tako što smo okončali izvođenje geotehničkih istražnih radova, a završavamo i studijsku dokumentaciju. Uz pomoć resornog ministarstva i Vlade FBiH radimo na intenzivnijem iznalaženju novih modela finansiranja i partnera kako bismo ubrzali proces gradnje", zaključeno je iz Autocesta FBiH.



Statistika



Ukupno ostvareni broj vozila u 2015. godini na autocesti A1 je 8.509.683. Također, paralela između prve polovine prošle i ove godine bilježi rast naplate za 20 posto. Prema podacima iz Autocesta FBiH, u julu ove godine zabilježen je rekordan broj vozila na autocesti A1, čime je pređena magična granica od milion vozila.



Brza cesta



U toku su i aktivnosti vezane za provođenje postupka izbora privatnog partnera/koncesionara za izgradnju brze ceste Lašva - Nević Polje.



"Ova cesta je veoma bitna, jer je broj vozila na njoj tri puta veći od broja vozila na autoputu od Sarajeva do Zenice. JP Autoceste FBiH planira realizovati izgradnju u investicijama za 2017.-2019. godinu", rečeno je iz Autocesta FBiH.



Podsjećamo, na osnovu lnicijative za realizaciju projekta izgradnje brze ceste Lašva - Nević polje, upućene od JP Autoceste, Vlada FBiH je 12. februara 2016. donijela Zaključak kojim se JP Autoceste FBiH zadužuju da, za početak, predstave projekat brze ceste potencijalnim investitorima i objave javni poziv za iskazivanje interesa. Po okončanju javnog poziva bit će angažovan vanjski konsultant radi pripreme studije ekonomske opravdanosti, prijedloga modela koncesije i pripreme konkursne dokumentacije.



JP Autoceste je formiralo multidisciplinarni stručni tim za pripremu realizacije ovog projekta koji poduzima aktivnosti na pripremi prezentacije javnog poziva.





Biznis.ba / Klix.ba