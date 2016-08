T. C.

Foto: Arhiv

Vanjskotrgovinski deficit Republike Srpske (RS) za proteklih sedam mjeseci iznosi 861,9 miliona KM, podaci su entitetskog Zavoda za statistiku.

U periodu januar - jul 2016. godine obim robne razmjene Republike Srpske sa inostranstvom iznosio je četiri milijarde i 43,9 miliona KM, od čega se na izvoz odnosila milijarda i 591 milion, a na uvoz čak dvije milijarde i 452, 9 miliona KM.



Izvoz je povećan za 7,5 posto u odnosu na isti period lani, dok je uvoz smanjen za 3,3 posto, a pokrivenost uvoza izvozom bila 64,9 posto.



U pogledu geografske distribucije robne razmjene RS-a sa inostranstvom, tokom sedam mjeseci ove godine najviše se izvozilo u Italiju i to u vrijednosti od 297 miliona KM, odnosno 18,7 posto.



Srbija je druga zemlja u koju je RS najviše plasirana roba i proizvoda i to u vrijednosti od 187 miliona KM ili 11,8 posto od ukupnog ostvarenog izvoza.



U istom periodu, najviše se uvozilo iz Srbije i to u vrijednosti od 436 miliona KM, odnosno 17,8 posto i iz Italije, u vrijednosti od 321 miliona KM ili 13,1 posto od ukupno ostvarenog uvoza.



Posmatrano po grupama proizvoda, u periodu januar - jul 2016. godine, najveće učešće u izvozu ostvaruju obrađeno drvo od 97 miliona KM, što iznosi 6,1 posto od ukupnog izvoza, dok najveće učešće u uvozu ostvaruje nafta i ulja dobijena od bitumenoznih minerala (sirova), s ukupnom vrijednošću od 290 miliona KM ili 11,8 posto od ukupnog uvoza.





Biznis.ba / FENA