Upotrebna dozvola za dionicu autoputa Banjaluka - Doboj od Prnjavora ka Doboju biće izdata početkom septembra, a do tada će svoj posao završiti komisija koja na terenu kontroliše kvalitet radova, odnosno vrši tehnički pregled svih izvedenih radova na trasi dugoj 36,6 kilometara.

"Naravno, radovi su kontrolisani i tokom izvođenja, ali je ovo sada tehnički pregled komisije koja se formira isključivo za tu svrhu. Oni imaju punu slobodu da na gradilištu izvrše uvid u sve radove, prvenstveno ono što se vidi golim okom. Mnogo je ozbiljniji pregled radova koji su skriveni, gdje treba da se uđe u tehničku dokumentaciju, u sve dnevnike građenja i sve ateste koji su isporučeni, te da se na takav način potvrdi kvalitet izvedenih radova", izjavio je Dušan Topić, direktor "Autoputeva RS".



On se sa Srebrenkom Golić, ministarkom prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije RS, dovezao trasom autoputa od Prnjavora do Johovca i uvjerio da su radovi pri kraju.



"Investitor JP 'Autoputevi RS' je sredinom avgusta dostavio Ministarstvu zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole. Oni su u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama izabrali pravno lice koje će vršiti tehnički prijem, ta komisija već radi svoj posao i očekujemo, ukoliko komisija konstatuje da su svi radovi izvedeni po revidovanom projektu i po građevinskoj dozvoli koju posjeduju, da neće biti smetnji za puštanje u redovnu upotrebu ove dionice autoputa", izjavila je Golićeva.



Ona je izrazila zadovoljstvo što je kao resorni ministar prije zvaničnog puštanja u upotrebu imala priliku da s investitorom i izvođačem radova obiđe ovu dionicu autoputa, na kojoj je svoj doprinos dala domaća operativa.



"Uglavnom je bilo angažovano od 600 do 1.200 radnika, zavisno od dijela koji je građen. Ako se angažuje domaća građevinska operativa to je vezano sa drugim institucijama, počevši od fondova, poreske politike, a svakako i angažovanja građevinskih radnika, od nekvalifikvanih do visokokvalifikovanog kadra, inženjera koji su neophodni kako bi se jedan infrastrukturni objekat završio", navela je Golićeva.



Edvard Režonja, projekt menadžer "Integral inženjeringa", koji u konzorcijumu s makedonskim "Granitom" izvodi radove, kazao je da je tokom izgradnje između ostalog bilo četiri miliona kubika iskopa, 3,5 miliona kubika nasipa, postavljeno 60 kilometara sistema odvodnje, tri kilometra propusta, izgrađeno je 50 objekata, a najveći su most na rijeci Bosni u Johovcu, u dužini od 411 metara, potom most na Ukrini, te tunel Slatnica.



"Najteže je bilo raditi na tunelu Slatnica i mostu na Bosni. Tunel Slatnica pogotovo, pojavilo se klizište nakon kiše 2014. godine, i sanacija ovog klizišta je bila svakako zahtjevna", kazao je Režonja te dodao da je 2014. godina građevinski bila izgubljena zbog poplava i kiše koja je padala od aprila do avgusta.



Bez obzira na kašnjenja uzrokovana vremenskim neprilikama, kaže Režonja, ovaj infrastrukturni projekat će za sedam do deset dana biti spreman za predaju investitoru, a do tada će biti postavljena saobraćajna signalizacija.



Do zvaničnog puštanja dionice u promet ostalo je još malo vremena, a uveliko traju radovi na trasi od Banjaluke ka Prnjavoru, koja bi trebalo da bude završena do kraja 2017. godine, kada će RS dobiti 110 kilometara autoputa, koji će vozačima obezbijediti da brže i sigurnije stignu na odredište.



"Mi smo već nekoliko mjeseci kako su se radovi završavali na ovoj dionici prebacivali težište na drugu dionicu, i ovaj će autoput, koji ćemo uskoro pustiti u saobraćaj, imati puni smisao tek kada se poveže s Mahovljanima, a to je planirano za kraj iduće godine", rekao je Dušan Topić.







