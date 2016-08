Stevo Mirjanić

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS Stevo Mirjanić smatra da bi u narednom periodu trebalo obezbijediti da banjalučka "Vitaminka" postane lider u prehrambenoj industriji koja podržava primarnu proizvodnju.

"To znači da 'Vitaminka' svake godine treba da sa nizom drugih prerađivača uspostavlja ugovorne odnose, da ugovara proizvodnju sa poljoprivrednim proizvođačima - planira proizvodnju, ugovara, preuzima i plasira na domaće i strano tržište, te uspostavlja dobre odnose sa trgovačkim lancima", rekao je Mirjanić novinarima nakon sastanka sa rukovodstvom ovog preduzeća i obilaska proizvodnih pogona u Banjaluci.



Mirjanić je naveo da je sa rukovodstvom "Vitaminke" razgovarao o mogućnosti proširenja njenih kapaciteta, te povećanju obima i strukture finalnih proizvoda.



"'Vitaminka' ima takav kvalitet proizvoda koji je cijenjen ne samo na domaćem tržištu, već i u Evropi i šire", rekao je on.



Mirjanić je istakao da RS, odnosno Vlada i resorno ministarstvo, daju punu podršku prerađivačima, pogotovo onim koji svojom proizvodnjom ostvaruju značajne efekte na izvoznim tržištima.



On je podsjetio da "Vitaminka" ima dugu tradiciju i da je svojevremeno proizvodila oko 24.000 tona gotovih proizvoda, dok danas ovo preduzeće proizvodi oko 14.000 tona gotovih, ali vrhunskih proizvoda i ostvaruje veoma dobre efekte na domaćem i stranom tržištu.



Generalni direktor banjalučke "Vitaminke" Žarko Mikić rekao je novinarima da je preduzeće ove godine otkupilo sve proizvode koje je ugovorilo sa svim kooperantima.



On je naglasio da je "Vitaminka" otkupila 25 odsto više krastavaca od planiranog, te po 30 odsto više šljive i jabuke.



"Mislim da naši poljoprivredni proizvođači treba da budu robni proizvođači, da se institucionalno organizuju i da mogu garantovati ono što ugovorimo, jer ne smijemo dozvoliti da samo u slučajevima idealnih vremenskih prilika imamo zagarantovane količine", zaključio je Mikić.







Biznis.ba / NN