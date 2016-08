Svađa između VW-a i dostavljača je okončana, ali igra moći ne poznaje dobitnike. Obje strane nose teške posljedice, piše magazin Spiegel u online izdanju.

Zvuči kao dobra vijesti za obje strane: Volkswagen je okončao svađu sa dostavljačima. Napokon se može nastaviti masovna proizvodnja modela kao što je VW Golf, a 28.000 radnika se vraća na svoje radno mjesto pa se čini da je skraćeno radno vrijeme prevaziđeno. A dostavljači dijelova? Očigledno su sebi osigurali novi ugovor.



Sve super, zar ne? Na kraju ni jedna ugovorna strana ne može biti dobitnik: Ni auto-gigant iz Wolfsburga, ni navodni David – saski dostavljači Car Trim i ES Automobilguss, koji su članovi grupacije Prevent.



Ova svađa je iznijela na vidjelo ružnu stranu poslovnog odnosa. Proizvođači automobila kao što je VW vrše ogroman pritisak na cijene kod dostavljača dijelova. Tu je posebno na glasu Fabrika iz Wolfsburga. Nadimak kao „kostolomac“ za nadležne menadžere, ne ostavlja mnogo prostora za sumnju. Skandal sa ispušnim plinovima koji je nastao vlastitom krivicom VW-a, primorao je evropskog vodećeg proizvođača automobila na još veće štednje, što je zasigurno zategnulo odnose sa dostavljačima. Izgleda previše.



Svađa sa dva dostavljača iz pokrajine Sachsen (Saska) osnovana je također na ružnom ponašanju i ophođenju. Prekidanje ugovora, dva dana prije njegovog isteka – iz kojih god razloga – nije fer odnos među poslovnim partnerima. A da se iznevjeri nalogodavac? Ni to.



Ovaj put je VW prešao granicu



Ukoliko zaista kožna autosjedišta nisu odgovarala standardima kvaliteta VW-a – kako je preneseno – onda bi se trebalo pronaći zajedničko rješenje. Naravno, ukoliko postoji odnos povjerenja u datoj saradnji. No, to je u cijeloj branši samo rijetko tako. Umjesto toga su dostavljači primorani da sve jače vrše predujam/avansno dostavljanje a da istovremeno dugo čekaju svoj novac; komunikacija je jednostrana. Proizvođač automobila naručuje, kritikuje, daje otkaz. Dostavljač u međuvremenu vježba prevazilaženje raznih problema.



Ovaj put je VW prešao granicu. Auto-gigant je zastupao moto „tržište je moć“ i nadao se da će prepasti malog dostavljača iz Sachsena. Ali oni – što je opet atipično za ovu branšu – ne posustaju, nego se brane. Možda su i dostavljači prepoznali da je vrijeme sazrelo? Firma VW, koja ima za cilj da bude vodeća u svijetu, se upravo bori sa najvećom krizom u svojoj historiji. 2015. je VW pretrpio milijardovsku štetu. Kupovina automobila kod glavne marke VW se također u Evropi smanjila – iako je tržište automobila cvjetalo. Možda je VW-u upravo i odgovaralo da sada eskalira svađa, kada su narudžbe svakako opale. To vjeruju dostavljači.



Kako god, VW je pretrpio iz ove svađe veliki gubitak imidža. Većinska javnost – što je najčešće i slučaj kada se bore veliki i mali – stoji na strani underdog-a (malog). Ali i on je oštećen svojim štrajkom ispostave dijelova. Iako je svijetu ukazao na samovolju velikih preduzeća, a velikom preduzeću predočio da je i ono ovisno o drugima, tačnije o visoko specijaliziranim dostavljačima.



No, bilo bi naivno vjerovati da će VW iz ove cijele priče izvući neku pouku i preći sa ugovora uz pritegu na fer saradnju. Drugi dostavljači se upravo nadaju tom scenariju. Oni čestitaju malom buntovniku na hrabrosti da se bori protiv VW-a, ali eto, samo tajno.



Jer, ko se usudi da se javno suprostavi gigantu VW-u, taj mora računati sa tim da narudžbe više neće pristizati. Ko jednom uđe u štrajk važi kao rizičan. Navodni saveznici male frime iz Sachsena sigurno jedva čekaju nove narudžbe – rado i od VW-a.





Biznis.ba