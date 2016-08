Ljubljanska banka

Za kašnjenja u isplati deviznim štedišama iz BiH i Hercegovine odgovorna je Bosna i Hercegovina a ne Slovenija - saopćilo je danas Udruženje za zaštitu deviznih štediša u BiH pozivajući se na izjavu ministra vanjskih poslova Slovenije Karla Erjaveca, koji tvrdi da je uzrok kašnjenja u isplati što BiH nije ranije dozvolila pristup dokumentaciji Ljubljanske banke d.d. Ljubljana.

Prema izjavi Erjaveca, navodi Udruženje, Slovenija je već završila skeniranje dokumentacije arhiva nekadašnje Ljubljanske banke banke u Sarajevu i čeka dozvolu vlasti Republike Srpske za skeniranje arhiva banke u Banjoj Luci.



- Erjavec tvrdi da ukoliko se Sloveniji omogući pristup arhivu u Banja Luci do kraja augusta, prve isplate štedišama koje su dostavile kompetne zahtjeve i za koje postoje podaci u dobivenoj dokumentaciji, mogli bi se očekivati krajem ove godine. Ova tvrdnja ministra Erjaveca nije usaglašena sa zvaničnim stavom Republike Slovenije vezano za početak obrade zahtjeva, prema kome će Sklad za nasledstvo Republike Slovenije, prve obračune početi dostavljati 4,5 mjeseca nakon što ministar finansija te zemlje objavi da je Slovenija dobila tražene podatke od BiH, a isplata dva mjeseca nakon toga ako informativni obračun bude odgovarao stvarnim potraživanjima, kako je to utvrđeno presudom Evropskog suda u predmetu 'Ališić i drugi' - navodi Udruženje u saopćenju.



Dodaje dalje da je u više navrata, pozivajući se na Zakon o pristupu informacijama, tražilo od Vijeća ministara BiH i Vlade Federacije BiH informaciju i zapisnik o sadržajima dokumentacije za svakog štedišu, koju je BiH ustupila Sloveniji i na osnovu koje će Slovenija priznavati potraživanja.



- Radi se o ličnim podacima koji su morali biti dostupni štedišama u momentu podnošenja zahtjeva za izvršenje presude 'Ališić'. Štediše Ljubljanske banke iz Bosne i Hercegovine nije zaštitila ni Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH - tvrde u Udruženju za zaštitu deviznih štediša, navodeći da "Sud BiH tužbu Udruženja protiv zaključka Agencije za zaštitu ličnih podataka drži otvorenim".



Udruženju je, kaže se u saopćenju, nepoznato šta je Tužilaštvo BiH poduzelo u zaštiti imovine štediša Ljubljanske banke d.d. Ljubljana s obzirom na to da "Slovenija svu odgovornost za nastalu i moguću štetu prebacuje na nadležne u BiH".



(FENA)