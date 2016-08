Foto: Klix.ba

Vlada Federacije BiH je na sjednici održanoj u četvrtak dala saglasnost da do petog u mjesecu budu osigurana sredstva raspoloživa za isplatu penzija, a kako bi to postigla data je saglasnost Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje da pokrene postupak prodaje četiri stambene jedinice u Sarajevu.

Prema riječima direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje Zijada Krnjića, riječ je o Domu penzionera u Nedžarićima i tri stana.



"To su mali stanovi koje smo mi naslijedili jer se nositelji stanarskih prava nisu javili. To su stanovi od 30 ili 40 kvadrata koje ćemo sada moći i prodati, a ne samo dodijeliti", potvrdio je Krnjić za Klix.ba.



Kada je u pitanju konačna prodaja nikada obnovljenog Doma penzionera, Krnjić kaže kako je konačno prisutna dobra volja u PIO-u i predstavnicima Općine Ilidža čije je neslaganje do sada dovodilo do blokade početka procesa prodaje.



"Do sada je bio problem u vezi jednog dijela prostora na kojem je Dom izgrađen koji nije bio uknjižen na nas iako smo ga mi kupili. On je sad u vlasništvu Općine koja se bez naknade nije htjela odreći tog prostora, pa će se u narednim danima definisati njihovo pravo pa će im se dati naknada prema odluci i normativnim aktima Općine Ilidža", rekao je Krnjić.



Objekat bi onda trebao ići u prodaju koja će se vršiti putem aukcije.



"Cijena objekta nije određena. Mi smo naručili procjenu vrijednosti koja je svedena na početnu cijenu nešto veću od 13 miliona KM. Objekat će potom ići na aukciju gdje ponude mogu ići prema gore, ali ne ispod cijene", objasnio je Krnjić.



Krnjić dodaje da nema informacije o mogućim investitorima koji bi željeli kupiti Dom penzionera. Ipak, dodaje da je lokacija izuzetno atraktivna te vjeruje da će aukcija biti uspješna.



Vlada FBiH i Federalni zavod PIO/MIO već dvije godine pokušavaju prodati Dom penzionera ali je to bilo nemoguće zbog spora sa Općinom Ilidža.







