Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK danas je održala 16. redovitu sjednicu u 2016. godini na kojoj je doneseno rješenje kojim se podnositelju zahtjeva LADANUŠIĆ ČISTOĆA d.o.o. Rakitno-Posušje, d.o.o., izdaje dozvola za rad za proizvodnju električne energije u mikropostrojenjima OIE, i to u solarnoj fotonaponskoj elektrani „LADANUŠIĆ“ na krovu postojećeg poslovnog objekta u naselju Rakitno, općina Posušje, predviđene godišnje proizvodnje 12,60 MWh, i to na razdoblje valjanosti 12 godina, priopćeno je iz te komisije.

Razmatrajući prijedloge dozvola iz naftnog gospodarstva, odlučeno je da se podnositeljima zahtjeva: VEKTOR-INTEGRA d.o.o. Sarajevo, Papić d.o.o. Tomislavgrad, Doo „ČAVKUNOVIĆ-BP“ Bihać i ORMAN d.o.o. Kiseljak izdaju dozvole za rad (licencije) za trgovinu na veliko naftnim derivatima, osim LPG-om.



Dozvola za rad (licencija) za skladištenje naftnih derivata, osim LPG-a, izdana je podnositeljima zahtjeva STUDEN&CO.AREX d.o.o. Gradačac i Doo „ČAVKUNOVIĆ-BP“ Bihać na razdoblje valjanosti pet godina, dok je dozvola za rad (licencija) za trgovanje LPG-om izdana podnositelju zahtjeva Papić d.o.o. Tomislavgrad.



Za djelatnost transporta naftnih derivata cestovnim prometom izdane su dozvole za podnositelje zahtjeva: STUDEN&CO.AREX d.o.o. Gradačac, GANJGO PETROL d.o.o. Matuzići, Doboj Jug i ORMAN d.o.o. Kiseljak.



Na redovitoj sjednici je odlučeno i kako će se o nacrtima dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnositelje zahtjeva: PAŽIN d.o.o. Stolac, ALIM d.o.o. Visoko i ENERGONOVA d.d. Sarajevo održati opće rasprave, a zainteresirana javnost se detaljnije može informirati o terminima održavanja općih rasprava, odnosno o rokovima za podnošenje pisanih komentara, preko web stranice FERK-a www.ferk.ba.



U postupak opće rasprave prikupljanjem pisanih komentara uputit će se nacrti dozvola za rad (licencija) za obavljanje energetskih djelatnosti iz sektora naftnog gospodarstva, i to: Nacrt dozvole za rad (licencije) za trgovinu na veliko naftnim derivatima, osim LPG-om, podnositelja zahtjeva JUNUZOVIĆ-KOPEX d.o.o. Lukavac i Nacrt dozvole za rad (licencije) za transport naftnih derivata cestovnim prometom podnositelja zahtjeva JUNUZOVIĆ-KOPEX d.o.o. Lukavac. Rok za dostavu pisanih komentara na nacrte dozvola je do 2.9.2016. godine do 12 sati.



Tekstovi nacrta dozvola koji su u postupku opće rasprave mogu se dobiti svakim radnim danom od 11 do 13 sati, u sjedištu FERK-a ili preuzeti na web stranici FERK-a.



Postupajući sukladno podnesenom zahtjevu KAKANJ PETROL d.o.o. Kakanj u kojem se traži obustava postupka izdavanja dozvole za rad (licencije) za trgovinu na veliko naftnim derivatima, osim LPG-om, donesen je zaključak kojim se postupak obustavlja u cijelosti, priopćeno je iz FERK-a.





Biznis.ba / FENA