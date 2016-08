T. C.

Vlada Tuzlanskog kantona će već u narednim danima krenuti u projekt pripreme i realizacije Akcionog plana za povećanje energijske efikasnosti u stambenom sektoru u Tuzlanskom kantonu, zaključeno je na današnjem sastanku premijera TK Bege Gutića i ministra prostornog uređenja i zaštite okoliša Hasana Fehratovića sa predstavnicima kompanije Enova iz Sarajeva.

Predstavljen je plan koji na bazi prikupljenih podataka identifikuje trenutno stanje i daje precizne smjernice za provođenje projekata i mjera energijske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije na nivou općina i Kantona, koji će direktno rezultirati smanjenjem ukupne potrošnje energije u stambenom sektoru u tom kantonu, a time i smanjenjem zagađenja.



- Tuzlanski kanton u ovoj oblasti prednjači u cijelom regionu. Od danas Tuzlanski kanton jedini ima ovako detaljno urađenu studiju i presjek trenutnog stanja, gdje se za svaki od 973 kolektivna stambena objekta sa četiri i više stanova zna njegova 'lična energijska karta', te potrebne investicije za njegovo 'utopljavanje' - rekao je izvršni direktor Enova d.o.o. Sarajevo Samir Bajrović, dodajući da bi realizacija plana rezultirala sa oko 50 posto energijskih ušteda u odnosu na trenutnu potrošnju.



Implementacija svih u Akcionom planu identifikovanih mjera zahtijeva značajna finansijska sredstva i radi se o ukupnom iznosu od oko 92 miliona KM, ali posjedovanjem ovakvog dokumenta Tuzlanski kanton je u značajnoj prednosti za konkretne aktivnosti, između ostalih i za konkurisanje na međunarodne fondove.



- Vlada Tuzlanskog kantona ne može sama ponijeti teret implementacije ovog projekta, ali smo već u narednoj godini spremni u budžetu planirati inicijalna finansijska sredstva, kojima bi se dodala sredstva koje planiraju lokalne zajednice i sredstva određenih fondova. To će biti inicijalna sredstva kojima bi smo potakli vlasnike stambenih objekata da i oni izdvoje određena finansijska sredstva kako bi se implementirale određene mjere - rekao je ministar Fehratović.



Projekt ima više benefita - osim energijskih ušteda, nosi i aktiviranje proizvodnog i građevinskog sektora u TK, a time i otvaranje novih radnih mjesta, te značajne koristi za same vlasnike objekata.



- Realizacijom sličnog pilot-projekta na području Tuzlanskog kantona mi smo došli do preciznog podatka da je provedbom ovih mjera, osim ušteda koje se ogledaju na računima za isporučenu energiju, za oko 30 posto povećana i vrijednost samih stambenih jedinica - rekao je Bajrović.



Kako bi se što ranije mogle i konkretizovati aktivnosti iz ovog dokumenta, predstavljeni Akcioni plan Vlada će razmatrati na jednoj od prvih narednih sjednica, saopćeno je iz Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa TK.





Biznis.ba / FENA