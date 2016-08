Broj nezaposlenih osoba u Zeničko-dobojskom kantonu u stalnom je opadanju, a trenutno je preko Zavoda za zapošljavanje ZDK aktivno nekoliko programa i konkrusa koji nude nova radna mjesta, kao i prva radna iskustva za mlade.

Direktor Zavoda za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona Marinko Kelavić u razgovoru za Klix.ba je kazao kako je zaključno sa decembrom prošle godine na ovom zavodu bilo registrovano 69.290 nezaposlenih osoba, a da je na kraju jula taj broj manji za 1.728 i registrovano je 67.562 nezaposlenih osoba.



"U maju smo imali mnogo bolje stanje nego sada, ali u junu i julu su se na Biro za zapošljavanje prijavili novi srednjoškolci i to je razlog povećanog broja nezaposlenih. Svakako, imamo i prosvjetne radnike koji tokom mjeseca jula budu odjavljeni pa se ponovo prijavljuju na konkurse za radno mjesto u prosvjeti. Stanje je mnogo bolje i što je najbitnije imamo konstantan pad broja nezaposlenih osoba, a prvenstveno zahvaljujući programima zapošljavanja i samozapošljavanja", kazao je Kelavić.



On je dodao da se van Zavoda za zapošljavanje realizuju i drugi programi zapošljavanja, ali i zbog takvih programa broj nezaposlenih osoba je u stalnom opadanju.



Uredbom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Zeničko-dobojski kanton je dobio nešto više od devet miliona KM sredstava koja su namijenjena za zapošljavanje mladih osoba kroz apliciranje poslodavaca ili samozapošljavanje u novim obrtima. Programi su u toku, a uskoro bi prvi put u FBiH trebalo biti organizovano javno potpisivanje ugovora za 60-ak aplikanata.



"Narednih dana očekujemo potpisivanje 60-ak ugovora u Zavodu za zapošljavanje ZDK, a najavljen je i dolazak ministra Amira Zukića i nove direktorice Federalnog zavoda zapošljavanja Helene Lončar", dodao je Kelavić.



Programi zapošljavanja usmjereni prema mladima



U nastavku razgovora Kelavić je kazao kako je Zavod za zapošljavanje kroz uredbu Vlade FBiH ili Federalnog zavoda za zapošljavanje u proteklom periodu realizirao nekoliko programa koji su bili usmjereni ka mladima i njihovom prvom radnom iskustvu.



"Sve su ovo programi po uredbi Vlade Federacije i oni su namijenjeni mladima do 30 ili 35 godina. Sa posljednjim Kantonalnim pozivom koji finansira Vlada ZDK preko Ministarstva za rad i socijalnu politiku, posao će dobiti 200 mladih. Mladi sa visokom stručnom spremom će tokom 12 mjeseci imati mjesečne poticaje u iznosu od 400 KM, dok će osobe sa srednjom školom tokom šest mjeseci imati poticaje od 350 KM mjesečno. Poziv je otvoren do ponedjeljka pa još jednom pozivam mlade da iskoriste ovu priliku", izjavio je Kelavić.



Naš sagovornik dodaje kako novca za konkurse i programe poticaja ima, kako je glavni cilj da se iskoriste ti resursi i usmjere gdje treba, ali da problem predstavlja nezainteresovanost nezaposlenih osoba.



Na birou najviše nezaposlenih profesora



Na birou za zapošljavanje trenutno je nezaposleno 25.865 osoba sa SSS (III stepen), 19.386 NK osoba, 15.766 osoba sa SSS (IV stepen) te 3.639 osoba sa VSS.



"Na našoj evidenciji najviše imamo profesora različitih profila, uglavnom maternjeg jezika i razredne nastave, ali i diplomiranih pravnika i ekonomista. Pravnici i ekonomisti se najviše upošljavaju, profesora svake godine imamo sve više, a djece u školama mnogo manje. Najveći problem nam je prosvjeta, jednostavno to zanimanje iznova raste, a djece u školskim klupama je sve manje", govori Kelavić za Klix.ba.



U ZDK od broja nezaposlenih osoba čak 47,35 posto su mladi od 15 do 35 godina, što je veliki broj, ali nadležni smatraju da će se u narednim mjesecima taj broj smanjiti. Zavod za zapošljavanje ove godine ima četiri puta više sredstava nego je to bio slučaj u periodu od 2010. do 2015. godine te će biti usmjerena na programe zapošljavanja i prva radna iskustva.



Aktivni su i programi za Rome te programi za poljoprivredu, ali pasivnost kod nezaposlenih osoba je najveći problem.



"Ove programe treba pratiti. Istina je da profesor ne želi raditi na poljoprivredi, što je jasno, ali ima dosta ljudi koji imaju zemlju pa trebaju iskoristiti ove prilike. Cilj nam je da se mladima i nezaposlenima prezentiraju programi i dodijele sredstva. Želimo potrošiti novac koji nam je ponuđen kroz ove programe", zaključio je Kelavić.



Načelnik Odsjeka za zapošljavanje Zavoda za zapošljavanje ZDK Sehadet Hadžić je kazao da je po programu zapošljavanja mladih u FBiH i samozapošljavanja po uredbi Vlade FBiH omogućeno sticanje prvog radnog iskustva za pripravnike u realnom sektoru.



"Ovogodišnji projekti Federalnog zavoda za zapošljavanje nisu ciljani za prvo radno iskustvo u javnim ustanovama, ali mogu aplicirati i javne ustanove kroz projekte 'Prilika za sve' i vaučer programe. Procenat od 30 posto prema javnom sektoru u posljednjem programu zapošljavanje Kantona nije dovoljan, ali prednost se ipak daje realnom sektoru, da on bude taj koji će obučiti te ljude kroz ove projekte zapošljavanja", dodao je Hadžić.



Iz Zavoda za zapošljavanje ZDK su dodali da bi do kraja godine trebalo biti aktivno još konkursa i programa za zapošljavanje, kao i brojni drugi poticaji te su apelirali na nezaposlene osobe koje traže posao da sve novosti čitaju na njihovoj internet stranici.





Biznis.ba / Klix.ba