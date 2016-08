Foto: Klix.ba

U programu modernizacije cesta koji se provodi na području cijele FBiH, Federalna direkcija za ceste planira realizovati i nekoliko ključnih projekata na području BPK Goražde u narednoj godini, a riječ je o modernizaciji saobraćajnica koje su u nadležnosti Cesta Federacije, potvrdio je Ljubo Pravdić, direktor Uprave Cesta FBiH.

Ohrabrujuće je također da su sredstva za projekte u najvećoj mjeri već osigurana.



Tako je u planu izgradnja raskrsnice u naselju Vitkovići, rekonstrukcija magistralne ceste M 20 u tom dijelu, za koju će biti izdvojeno 1.480.000 eura, zatim rekonstrukcija Mosta žrtava genocida u Srebrenici, za što je predviđeno 1.100.000 eura. Treći veoma značajan projekat koji je predviđen u programu je nastavak izgradnje obilaznice oko Goražda za čiju je prvu fazu izgradnje predviđeno blizu 1.000.000 eura.



"Imamo urađenu dokumentaciju, projekat, elaborate, eksproprijacije itd. To se finansira iz kredita EID-a i Svjetske banke i već u narednoj godini možemo raspisati natječaj i raditi ugovor u ovom dijelu. Za rekonstrukciju Mosta žrtava genocida u Srebrenici predviđeno je 1.100.000 eura. Dogovoreno je da se radi i priključak na magistralnu cestu preko tog mosta, znači rješavanje raskrsnice ukoliko bi postojala mogućnost da to bude kružni tok. Imamo urađenu dokumentaciju za taj most i on se finansira iz kredita IBRD te bi također trebao biti operativan u narednoj godini. Treći projekat je nastavak izgradnje zaobilaznice Goražde koja je još ranije započeta iz naših sredstava. Imamo tu osigurano u prvoj fazi million eura", izjavio je Ljubo Pravdić, direktor Uprave JP Ceste Federacije BiH.



Direktor Pravdić naglašava da javno preduzeće Ceste Federacije nastoji prepoznati bitne projekte imajući u vidu ograničene kapacitete jer program modernizacije cesta prvenstveno ovisi o izdvajanju akciza iz nafte i naftnih derivata, što je uslov koji postavlja većina kreditora. U ovom preduzeću se zato nadaju da će konačno biti usvojen Zakon o akcizama.



S druge strane, općinski i kantonalni zvaničnici u Goraždu ohrabreni su najavljenim projektima, no puno toga u ovoj oblasti nedostaje gradu na Drini. Primjer su problemi trotoara i odovodnje površinskih voda u gradskim i prigradskim naseljima, koji čekaju na rješenja.





Klix.ba