Općina Kakanj objavila je drugi javni poziv za podnošenje zahtjeva za općinski podsticaj u svrhu proširenja zasada jagodičastog voća.

Na poziv se mogu prijaviti sve nezaposlene osobe s područja ove općine, koje se nalaze na evidenciji biroa za zapošljavanje minimalno tri mjeseca, i registrovani poljoprivredni proizvođači, koji trenutno posjeduju zasad jagodičastog voća minimalne površine od jednog dunuma i imaju neophodne uslove za proširenje zasada u površini do dva dunuma.



-Ukupan iznos podsticaja po korisniku iznosi do 3.000 od toga Općina Kakanj sufinansira s 90 posto i krajnji korisnici s 10 posto, a korisnicima će se obezbjediti sadnice jagodičastog voća, zaštitna sredstva, mineralna đubriva i sistem za navodnjavanje - ističu u nadležnoj općinskoj službi.



Prijavni obrasci zajedno s dokumentacijom trebaju se predati na protokol Općine Kakanj najkasnije do 15. septembra.





Biznis.ba / FENA