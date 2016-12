Foto: Ilustracija

Vrijednost tržišta kapitala u BiH doživjela je najveći sunovrat u Evropi ove godine! Kako je javio Reuters, a prenosi CNBC, vrijednost tržišta dionica u našoj zemlji pala je za čak 33 posto u odnosu na godinu ranije!.

To je čak dvostruko više nego u Danskoj, gdje je vrijednost tržišta opala za 15,3 posto, što je drugi najlošiji rezultat na kontinentu.



Turbulentna godina



Ova dva tržišta imala su najgori rezultat u inače vrlo turbulentnoj godini u Evropi, prenose svjetske agencije. Zahvaljujući cijenama nafte i bankarskom sektoru, najveći rast imale su Rusija i Bugarska.



- Pad vrijednosti tržišta kapitala pokazuje da procjena investitora o karakteristikama bh. ekonomije i onoga što utiče na njene buduće performanse nije pozitivna. Naša ekonomija veoma je krhka i ovakav drastičan pad vrijednosti tržišta kapitala znači pesimizam među investitorima, a akumulirani pesimizam u konačnici može dovesti do recesije - kaže za "Avaz" Adisa Omerbegović-Arapović, dekanesa Ekonomskog fakulteta Američkog univerziteta u BiH.



Održivi rast



Ovo je, naglasila je, dokaz da je naša ekonomija daleko od trajnog i održivog rasta koji se viđao u zemljama na putu ka EU, a koje su imale porast vrijednosti tržišta kapitala zbog porasta investicija u pretpristupnom procesu.



- Ako je suditi prema padu vrijednosti tržišta, odliv kapitala iz BiH više je vjerovatan od priliva kapitala i to je najveći rizik s kojim se suočavaju naša privreda i naša država. Sve ono što se dešava na političkoj sceni primarno doprinosi negativnim ekonomskim pojavama poput odliva kapitala, destabilizacije finansijskog sektora ili, još gore, riziku od monetarnih i recesijskih poremećaja kojima nećemo moći upravljati - zaključila je Omerbegović-Arapović.

Pao je indeks, a ne tržište



Izvršni direktor SASE Almir Mirica smatra da su ocjene iznesene u informaciji svjetskih medija "vrlo diskutabilne". Pojašnjava da se vjerovatno referiraju na neki od indeksa koji se objavljuju na bh. berzama, iako nije uočljivo o kojem se bh. indeksu konkretno radi. No, potvrđuje da je indeks BIFX, koji se izračunava i objavljuje na SASE, u 2016. godini doživio pad vrijednosti od 33,60 posto.



- Ne postoji bosansko tržište (kapitala) koje je moglo doživjeti pad od 33 posto. U BiH funkcioniraju dva odvojena tržišta kapitala. Nijedno od njih nije pretrpjelo pad od 33 posto, jer bi to značilo da je tržišna kapitalizacija (ukupna tržišna vrijednost svih uvrštenih kompanija, proizvod cijene i emitovanog broja dionica svih kompanija na tržištu) pala za taj iznos. Tržišna kapitalizacija na Sarajevskoj berzi u 2016. (zaključno sa 23. decembrom) pretrpjela je pad vrijednosti od 4,53 posto - tvrdi Mirica.

Razlozi za uzbunu



- Politički rizik, fiskalna neodrživost, akumulirani nenaplativi krediti u bankarskom sektoru, slabljenje potražnje zbog rezova koji će nastupiti u javnom sektoru, unutrašnji dug koji prijeti fiskalnoj, ali i održivosti zdravstvenog sektora i penzionog fonda, sve su to razlozi za oprez i uzbunu u nadolazećem periodu - istakla je Omerbegović-Arapović.



Biznis.ba / Avaz