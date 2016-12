SASE

Sarajevska berza (SASE) oglasila se danas saopćenjem za javnost vezano za vijest koja je objavljena u pojedinim elektronskim i printanim medijima da je "Bosansko tržište" doživjelo pad vrijednosti od 33 posto.

- Većina medija se u svojim tekstovima poziva na analizu Reutersa, koja je vršila poređenje vodećih indeksa u Evropi, a u stvari citira dijelove teksta koji je objavljen na stranici cnbc.com 16. decembra ove godine (Factbox - A year of surprises in European equities), odnosno stranice "The Fiscal Times", objavljenog tog dana pod istim naslovom. U ovim tekstovima se navodi da je "Bosansko tržište" u 2016. godini imalo najgori performans, s padom od 33 posto. U tekstu objavljenom na The Fiscal Times, se dodatno navodi i indeks BIFX - stoji u saopćenju.



Iz SASE su naveli da je tačno je da je indeks BIFX u 2016. godini zabilježio pad vrijednosti od 33,60 posto.



- Međutim, poređenje BIFX-a, koji prati kretanje cijena zatvorenih investicionih fondova (ZIF-ova, bivših privatizacijskih investicionih fondova, tj. PIF-ova) s vodećim benchmark indeksima u Evropi poput DAX-30, EuroStoxx 50, CAC-40, IBEX, ATX i drugim, nema nikakvog ekonomskog smisla – navode iz SASE.



Pojasnili su da benchmark indeks Sarajevske berze nije BIFX, nego SASX-10, koji prati kretanje 10 najvećih kompanija na domaćem tržištu kapitala (mjereno po tržišnoj kapitalizaciji).



Napominju da je SASX-10 je u 2016. godini zabilježio pad vrijednosti od 0,84 posto (od početka godine do 23. decembra ove godine), što je daleko od najlošijeg performansa koji se u analizi navodi.



Biznis.ba / FENA