Na svjetskim je berzama prošle sedmice nastavljen uspon cijena dionica, no ulagači su bili oprezni, dok je obujam trgovanja uoči božićnih blagdana bio mršav.

Na Wall Streetu je prošle sedmice Dow Jones ojačao 0,5 posto, na 19.933 boda, dok je S&P 500 porastao 0,2 posto, na 2.263 boda, a Nasdaq indeks 0,5 posto, na 5.462 boda.



Polovinom sedmice Dow Jones indeks primaknuo se na 15-ak bodova od psihološki važne granice od 20.000 bodova, no krajem tjedna izgubio je te dobitke, pa se odmaknuo od tog nivoa.



Tržište je već sedmicama podržano optimizmom ulagača da će planovi novoizabranog predsjednika Donalda Trumpa o smanjenju poreza, povećanju ulaganja u infrastrukturu i labavljenju regulacija u pojedinim sektorima ubrzati rast ekonomije.



Zahvaljujući snažnom rastu cijena dionica od 8. novembra, kada je Trump pobijedio na izborima, Dow Jones u plusu je 14, a S&P 500 indeks 11 posto u odnosu na početak godine.



No, neki analitičari smatraju da su nakon tzv. "Trumpovog uspona" dionice skupe i plaše se da će zastupnici u Kongresu biti protiv oštrog reza poreza i drugih najavljenih Trumpovih politika koje bi mogle povećati fiskalni deficit.



"Puno je pitanja na tržištu. Treba razmotriti ove dobitke dionica posljednjih sedmica, a kada Trump postane predsjednik, vidjet ćemo koji će njegovi prijedlozi doista proći u Kongresu", kaže Donald Selkin", strateg u tvrtki Newbridge Securities.



Kako su se bližili božićni blagdani, tako je raspon trgovanja bio sve "tanji". Na američkim je burzama vlasnika posljednjih dana mijenjalo između 4 i 5,5 milijardi dionica, dok je u posljednjih 20 dana prosječni dnevni obujam iznosio 7,4 milijarde.



I na evropskim su burzama cijene dionica prošle sedmice porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,8 posto, na 7.068 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 0,4 posto, na 11.449 bodova, a pariški CAC 0,1 posto, na 4.839 bodova.



Na Tokijskoj je burzi Nikkei indeks također porastao, i to već sedmu nedjelju zaredom, za 0,1 posto, na 19.427 bodova.





Biznis.ba / FENA