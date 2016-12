Foto: Ilustracija

Na azijskim se burzama u utorak trguje oprezno jer ulagači ne žele znatnije mijenjati pozicije uoči odluka američkog Feda o monetarnoj politici, dok su cijene nafte skliznule s najviših razina u 18 mjeseci.

Na Tokijskoj je burzi Nikkei indeks oko 7.30 sati bio u plusu 0,2 posto, a blago su porasle i cijene dionica u Južnoj Koreji.



Burzovni indeksi u Šangaju, Singapuru, Hong Kongu i Australiji skliznuli su, pak, između 0,1 i 0,4 posto, pa je MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica, bez japanskih, oko 7,30 sati bio u minusu 0,1 posto.



Azijski su ulagači oprezni jer u utorak počinje dvodnevna sjednica američke središnje banke, a očekuje se da će, po prvi puta nakon godinu dana, povećati ključne kamate za četvrtinu postotnog boda, u raspon između 0,25 i 0,50 posto.



Trgovci na tržištu novca procjenjuju da postoji gotovo 100 posto izgleda da će Fed to učiniti. U srijedu će biti objavljene odluke sa sjednice.



- Tržište je već ugradilo u cijene povećanje kamata Feda, a neki su ulagači spremni povući zaradu s tržišta kada se to potvrdi - kaže Masashi Oda, direktor u tvrtki Sumitomo Mitsui Trust Asset Management.



Međutim, ulagači s nestrpljenjem očekuju priopćenje Feda o procjenama daljnjih gospodarskih kretanja i hoće li sadržavati neke značajnije promjene, s obzirom na najavljene politike novoizabranog predsjednika Donalda Trumpa.



- Veliko je pitanje što od Feda možemo očekivati iduće godine - kaže Kaneo Ogino, direktor u tvrtki Global-info Co.



Kako je Trump najavio povećanje fiskalne potrošnje i investicija u infrastrukturu, kao i smanjenje poreza, mnogi analitičari očekuju jačanje inflacije idućih godina, zbog čega bi Fed mogao ubrzati tempo povećanja kamata.



Jačanje inflacije očekuje se i zbog rasta cijena nafte, posebice posljednjih tjedana nakon što je OPEC, a kasnije i niz zemalja koje nisu članice tog kartela, najavio smanjenje proizvodnje.



Nakon što su jučer cijene nafte dosegnule najviše razine u 18 mjeseci, jutros su blago pale.



Na londonskom je tržištu cijena barela skliznula 0,2 posto, na 55,57 dolara, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 0,4 posto, na 52,65 dolara.



Podršku tržištima jutros su, pak, pružili podaci iz Kine koji ukazuju na stabilizaciju rasta drugog po veličini svjetskog gospodarstva.



U studenome su promet u trgovini na malo i tvornička proizvodnja porasli više nego što se očekivalo, dok su investicije porasle u skladu s očekivanjima.



A na valutnim je tržištima dolar oslabio uoči odluka Feda. Njegov tečaj prema japanskoj valuti kreće se jutros oko 115,20 jena, nakon što je jučer dosegnuo 116,12 jena, najvišu razinu od veljače.



Dolar je oslabio i u odnosu na europsku valutu, pa je cijena eura dosegnula 1,0630 dolara, dok je jučer u ovo doba iznosila 1,0560 dolara.



- Neki su investitori, posebice američki hedge fondovi, odlučili povući zaradu s tržišta uoči sjednice Feda i božićnih blagdana. No, mislim da je mogućnost slabljenja dolara, nakon snažnog rasta posljednjih tjedana, limitirana- kaže Ogino.



Biznis.ba / FENA