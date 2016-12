Na Wall Streetu je u ponedjeljak Dow Jones indeks dosegnuo novu rekordnu razinu, zahvaljujući rastu cijena dionica u energetskom sektoru, dok su S&P 500 i Nasdaq oslabili zbog pada financijskog i tehnološkog sektora.

Dow Jones ojačao je 0,20 posto, na 19.796 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,11 posto, na 2.256 bodova, a Nasdaq indeks 0,59 posto, na 5.412 bodova.



Nakon šest dana neprestanog rasta i dosezanja najviših razina u povijesti, S&P 500 indeks jučer je pao zbog pritiska na financijski i tehnološki sektor.



Financijski sektor snažno je rastao od predsjedničkih izbora 8. studenoga, zahvaljujući najavi Donalda Trumpa da će olabaviti regulacije u financijskom sektoru, no jučer su cijene dionica banaka pale.



Analitičari kažu da je dio ulagača odlučio povući zaradu s tržišta, premda se očekuje da će američka središnja banka ovoga tjedna povećati ključne kamatne stope, što bi išlo u korist bankarskom sektoru.



Izgledi da Fed neće povećati kamate "blizu su nuli, ali nisu na nuli", kaže Kim Forrest, analitičarka u tvrtki Fort Pitt Capital Group.



S&P 500 indeks financijskog sektora skliznuo je jučer 0,9 posto, a s padom od 0,5 posto slijedio je tehnološki sektor, koji je prošloga tjedna bio među najvećim dobitnicima.



S druge strane, osjetno su, prosječno 0,7 posto, jučer porasle cijene dionica u energetskom sektoru, što se zahvaljuje rastu cijena nafte za otprilike 2 posto, nakon što je 11 zemalja koje nisu članice OPEC-a, uključujući Rusiju, na sastanku u Beču u subotu postiglo dogovor o smanjenju proizvodnje nafte.



Kako je to prije 10-ak dana odlučio učiniti i OPEC, ulagači se nadaju da će se uskoro ublažiti jaz između prevelike proizvodnje i nedovoljno snažne potražnje, što bi trebalo potaknuti cijene nafte nakon dvije godine poniranja.



Znatno su jučer porasle i cijene dionica u zdravstvenom sektoru, dok su ponešto pale u industrijskom sektoru, koji je jedan od najvećih dobitnika od kada je Trump izabran za predsjednika.



Cijene dionica već danima gotovo neprestano rastu, premda se očekuje da će ovoga tjedna Fed povećati ključne kamatne stope.



To obično loše utječe na tržište, no ovoga puta analitičari kažu da je najveće svjetsko gospodarstvo dovoljno snažno da bi izdržalo povećanje cijene novca.



Na europskim su burzama cijene dionica jučer pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,92 posto, na 6.890 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,12 posto, na 11.190 bodova, a pariški CAC 0,07 posto, na 4.760 bodova.



Biznis.ba / FENA