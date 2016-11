Foto: Ilustracija

Na azijskim se burzama u utorak trguje oprezno, dok se vrijednost dolara prema košarici valuta kreće nedaleko od najviših razina u gotovo 14 godina jer se očekuje jačanje inflacije u SAD-u.

Na Tokijskoj je burzi Nikkei indeks oko 7.30 sati bio u minusu 0,1 posto, dok su cijene dionica u Južnoj Koreji, Šangaju i Australiji skliznule između 0,1 i 0,4 posto.



Burzovni indeksi u Singapuru i Hong Kongu porasli su, pak, između 0,2 i 0,4 posto, pa je MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica, bez japanskih, oko 7.30 sati bio gotovo nepromijenjen, nakon što je od pobjede Donalda Trumpa na američkim predsjedničkim izborima izgubio gotovo 5 posto.



Većina azijskih burzi pod pritiskom je strahovanja ulagača da će zbog rasta prinosa na američke obveznice uslijediti odljev kapitala iz regije.



Prinosi na 10-godišnje američke obveznice porasli su na 2,22 posto, najvišu razinu u 10 mjeseci.



Od kada je Donald Trump pobijedio na izborima, ti su prinosi porasli za više od 0,3 postotna boda jer bi njegove najavljene politike – od protekcionizma i ulaganja u infrastrukturu do povećane fiskalne potrošnje i smanjenja poreza – mogle potaknuti inflaciju.



To bi, među ostalim, idućih godina moglo ubrzati tempo povećanja kamatnih stopa u SAD-u, a to bi moglo izazvati odljev kapitala iz zemalja u razvoju u SAD.



Jutros objavljeni podaci pokazuju da su strani ulagači s južnokorejskog tržišta dionica od 9. do 14. studenoga povukli oko 812 milijuna dolara, dok su u obveznice usmjerili oko 340 milijuna dolara.





Tečaj dolara prema japanskoj valuti kreće se jutros oko 108,10 jena, nedaleko od najviše razine u pet mjeseci, dok je jučer u ovo doba iznosio 107,50 jena.



Euro se, pak, ponešto oporavio prema američkoj valuti, pa je njegova cijena jutros dosegnula 1,0750 dolara, nakon što je jučer skliznula na 1,0709 dolara, najnižu razinu od prosinca.



A cijene su nafte jutros stabilne. Na londonskom je tržištu cijena barela gotovo nepromijenjena u odnosu na jučerašnje zatvaranje, pa se kreće oko 44,70 dolara.



Na američkom je tržištu, pak, barel poskupio 0,8 posto, na 43,70 dolara.



Biznis.ba / FENA