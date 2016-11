Na Wall Streetu su u ponedjeljak burzovni indeksi ostali gotovo nepromijenjeni, pri čemu su cijene dionica banaka dodatno porasle, dok je tehnološki sektor bio pod pritiskom.

Dow Jones ojačao je 0,11 posto, na rekordnih 18.868 bodova, dok je S&P 500 oslabio 0,01 posto, na 2.164 boda, a Nasdaq indeks 0,36 posto, na 5.218 bodova.



Dow Jones indeks skočio je prošloga tjedna, nakon neočekivane pobjede Donalda Trumpa na američkim predsjedničkim izborima, 5,4 posto, što je bio njegov najveći tjedni skok od 2011. godine.



Jučer je taj indeks dosegnuo novu najvišu razinu u povijesti, no njegov je rast bio skroman.



- Mislim da smo svi malo usporili jedrenje nakon jako pozitivnih dana nakon prošlotjednih izbornih rezultata -kaže Mark Luschini, strateg u tvrtki Janney Montgomery Scott.



Snažan rast cijena prošloga tjedna bio je posljedica preusmjeravanja ulagača nakon pobjede Trumpa u utrci za Bijelu kuću u sektore koji bi mogli profitirati za njegova mandata, kao što su financijski, industrijski i energetski.



I jučer je financijski sektor snažno porastao, 2,3 posto, pa je od pobjede Trumpa osvojio 10,8 posto jer se ulagači nadaju da će Trump ispuniti obećanja iz predizborne kampanje o popuštanju restrikcija za banke.



Uz to, bankama pogoduje i sve veća vjerojatnost da će američka središnja banka do kraja godine povećati ključne kamatne stope, s obzirom da gospodarstvo stabilno raste, dok bi inflacija za Trumpova mandata mogla ojačati jer je najavio veću fiskalnu potrošnju u infrastrukturu i obranu.



Trgovci na tržištu novca procjenjuju da postoji više od 90 posto šansi da će Fed u prosincu povećati ključne kamate.



I dok je financijski sektor jučer porastao, S&P indeks tehnološkog sektora pao je daljnjih 1,7 posto, pa je svoj gubitak od pobjede Trumpa produbio na 3 posto.



Jučer je cijena dionice Applea pala 2,5 posto, a pojeftinile su i dionice Facebooka te Microsofta.



I jučer je, četvrti dan zaredom, obujam trgovanja bio znatno iznad prosjeka. Na američkim je burzama vlasnika zamijenilo 10 milijardi dionica, dok je prosječni dnevni obujam u posljednjih 20 dana iznosio 7,7 milijardi.



Na europskim su burzama cijene dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,34 posto, na 6.753 boda, dok je frankfurtski DAX porastao 0,24 posto, na 10.693 boda, a pariški CAC 0,43 posto, na 4.508 bodova.



Biznis.ba / FENA