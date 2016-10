T. C.

Na Sarajevskoj berzi danas je izvršena vanredna revizija indeksa SASX-10.

Do revizije je došlo zbog promjene broja vrijednosnih papira kod emitenta IK Banka d.d. Zenica u iznosu većem od 10 posto.



U toku revizije nije došlo do promjene sastava indeksa, nego samo do promjene učešća pojedinih emitenata u sastavu indeksa, saopćeno je iz Sarajevske berze.





Biznis.ba / FENA