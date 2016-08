T. C.

Ruska dionička tržišta ponovno u fokusu nakon što su sankcije i jeftina nafta dovele do egzodusa investitora, a nakon 25-odstotnog rasta ove godine indeks MICEX u utorak je dočekao na rekornoj vrijednosti. Ulagači berzovni uzlet pripisuju potezima guvernerke centralne banke Elviri Nabiullini, piše The Wall Street Journal.

Posebno odluci da završi fiksiranje rublje prema dolaru u novembru 2014. te zatim oštro podigne kamatne stope čime je spriječila bijeg kapitala i zauzdala inflaciju.



Premda su mjere Rusiju gurnule u recesiju, izbrisale optimizam te srušile vrijednost rublje, u završnici je vraćeno povjerenje ulagača. Oni su ove godine povećali ulaganja u ruske vrijednosnice za 1,3 milijarde dolara, podaci su EPFR Globala. Udio stranih investitora u vlasnika državnih obveznica, čiji prinos premašuje devet odsto, dosegao je gotovo četvrtinu u junu što je najviša razina od 2012., podaci su ruske centralne banke. Analitičari upozoravaju da entuzijam ulagača neće potrajati jer Rusiji tek predstoje reforme koje mogu donijeti jači rast u dužem razdoblju. MMF je procijenio da je potencijalni rast BDP-a oko 1,5 odsto godišnje.



Glavni ekonomist UniCredita za CEE regiju Lubomir Mitov za Poslovni dnevnik ističe da je MICEX iskazan u rublji, pa je profitirao jačanjem valute. Stoga je indikativniji pokazalac RTS Index koji je u dolarima, a koji je trenutno 40 odsto niže od rekorda iz 2012. “Zaista se dogodio oporavak ruske berze, oko 50 posto od početka godine, no i dalje je oko šest posto ispod vrijednosti iz maju 2015.”, kaže Mitov, dodajući da se radi o globalnom dioničkom fenomenu. ”Posljedica je to povoljnog okruženja, velike likvidnosti, niskih kamata i iznimno niskih prinosa na obveznice koje su poduprle globalne cijene dionica. S&P 500, Dow Jones i Nasdaq su svi probili rekorde, no sada se i Rusija priključila tom trendu”, kaže Mitov.







Biznis.ba