Iako nemate nikakvih transakcija preko računa u nekoj banci već duže vrijeme, banka ima pravo da vam naplati vođenje računa.

Neke banke to pravo iskoriste, pa se građani iznenade kada i nakon nekog vremena stigne obavještenje da su banci u kojoj su nekad imali otvoren račun, dužni određeni iznos za vođenje računa.



- Jednostavno sam prešla u drugu banku, jer nisam bila zadovoljna uslugom. Otvorila sam drugi račun u drugoj banci, a onda su me iz prethodne banke obavijestili da sam im dužna oko 20 KM, iako taj račun nisam više ni koristila - kaže Banjalučanka Milana K, izvijestio je blic.rs.



U Udruženju banaka BiH kažu da se nakon godinu dana neaktivnosti po Zakonu o bankama RS račun klijenta gasi, a da u tom periodu banke imaju pravu da naplate vođenje računa i kada nema prometa preko tog računa.

- Da li neka banka naplaćuje ili ne vođenje neaktivnih računa je crno na bijelo regulisano ugovorom između klijenta i banke tako da ne može da bude nikakvih iznenađenja, kaže Radovan Bajić iz Udruženja bankara.



On ističe da bi najkorektnije bilo da klijent koji više ne želi da radi sa nekom bankom sam odjavi račun.

- Time će klijent biti siguran da neće biti troškova vođenja računa, ističe Bajić.



Banke za redovno vođenje računa mjesečno uzimaju od 1 KM do 3 KM. U udruženjima potrošača RS kažu da građani rijetko čitaju ugovore, te napominju da bi ih u bankama trebalo bolje upoznati sa svim obavezama i naknadama koje ih očekuju.

U Agenciji za bankarstvo RS kažu da je Zakonom o bankama RS propisano da korisnik može raskinuti ugovor o otvaranju i vođenju računa u bilo kom trenutku, bez plaćanja naknade i bez otkaznog roka, osim ako je ugovorom određen otkazni rok koji ne može biti duži od 30 dana.



- Zakonom je takođe propisano je da je korisnik, ukoliko raskine ugovor o otvaranju i vođenju računa, dužan da plati naknadu samo za usluge izvršene do dana raskida, a ako je takva naknada plaćena unaprijed, banka je dužna da mu vrati srazmjerni deo plaćene naknade,kažu u Agenciji.



Prihodi od platnog prometa banaka lani su iznosili 81 milion KM i čine 56 odsto ukupnih operativnih prihoda.



- Prihode od platnog prometa čine prihodi po osnovu transakcija u unutrašnjem i međunarodnom platnom prometu, vođenja računa fizičkih i pravnih lica, plaćanja u unutrašnjem i međunarodnom platnom prometu i slično, navode u Agenciji za bankarstvo RS.



Biznis.ba / Indikator.ba