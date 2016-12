T. C.

Talijanska banka Intesa Sanpaolo u četvrtak je pristala platiti 235 miliona dolara kazne financijskom regulatoru države New York zbog propusta u sprječavanju pranja novca i kršenja bankovnih zakona o tajnosti.

Intesa Sanpaolo i njezina njujorška podružnica loše su upravljali sustavom za praćenje transakcija, propustivši otkriti sumnjive transakcije povezane s naftnim kompanijama, navodi se u priopćenju Državnog ureda New Yorka za financijske usluge.



Banka je također osposobljavala zaposlenike za obradu poslovnih transakcija iz Irana na način da ih se olako ne poveže s osobama i subjektima pod sankcijama, kao i što je namjerno sakrivala podatke od bankovnih istražitelja, kaže regulator.



Mnoga kršenja su se dogodila prije deset i više godina, iako je regulator i nedavno utvrdio bančine propuste u nadgledanju transakcija, pa tako i ove godine.



Intesa Sanpaolo, vlasnica PBZ banke, istaknula je u izjavi kako se kazna odnosi na 'određene slabosti i nedostatke u kontroli sprječavanja pranja novca, politikama i procedurama njihove podružnice u New Yorku'.



Iz banke su rekli kako je istraga počela 2007. i kako je kazneni nadzor američkih vlasti okončan 2012. bez optužbi. Istraga se vodila o tome kako je banka provodila plaćanja subjektima pod sankcijama SAD-a , kažu iz banke. Ističu kako su zbog kršenja postojećih sankcija u američki proračun 2013. uplatili 2,9 miliona dolara.



Istraga njujorškog regulatora je utvrdila kako je podružnica banke neadekvatno reagirala na tisuće upozorenja njihovog sustava nadzora, koji koristi ključne riječi i algoritme za prepoznavanje sumnjivih transakcija.



- Nesavjesno ponašanje ove banke je vrsta ponašanja koje može potaknuti međunarodnu kriminalnu aktivnost, čime se ozbiljno ugrožava sigurnost međunarodnog financijskog sustava - izjavila je Maria Vullo, nadzornica u Državnom uredu New Yorka za financijske usluge.





