Sberbank je rangirana kao najbolja banka u Rusiji prema ocjeni magazina "The Banker", tokom ceremonije nagrađivanja za ovu godinu.

Nagrade magazina "The Banker", koji se smatra standardom za bankarsku izvrsnost, cijenjene su među vodećim svjetskim finansijskim institucijama.



Banke koje se takmiče za ovo prestižno priznanje vrednuju se po njihovoj sposobnosti ostvarivanja povrata na uloženi kapital dioničarima i ostvarivanja strateških prednosti. Nagrada "Banka godine" ukazuje na uspjeh i dostignuća vodećih finansijskih institucija svake godine.



"The Banker" je specijalizirani mjesečnik fokusiran na međunarodne finansije u vlasništvu "Financial Timesa". Časopis izlazi u Londonu.



CEO i predsjednik Izvršnog odbora Sberbank Herman Gref kazao je da su počastvovani ovim priznanjem koje prepoznaje snagu njihove banke u Rusiji.



- Ostvarili smo značajan strateški napredak tokom proteklih godina. Vidjeli smo ohrabrujuće rezultate u prethodnih 12 mjeseci, bez obzira na tržišne izazove. Zahvalni smo što je naš napredak prepoznat od The Banker magazina ovom cijenjenom nagradom - izjavio je Gref, saopćeno je iz Sberbank BH.







Biznis.ba / FENA