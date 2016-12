Foto: Ilustracija

Zamjenik direktora Agencije za bankarstvo Republike Srpske Dragan Serdar rekao je da su visinu kamatnih stopa koje imaju banke koje posluju u Republici Srpskoj odredile te banke na osnovu kamatnih stopa u Evropi, na koje se dodaje još i rizik zemlje u kojoj banka posluje.

"Ne želim reći da je stanje odlično, ali bankarski sektor je u Srpskoj zadržao stabilnost", rekao je Serdar u završnoj riječi nakon rasprave o stanju u bankarskom sektoru u Srpskoj za prošlu godinu.

On je dodao da je u Srpskoj za banke teško obezbijediti kapital zbog stanja u kakvom se nalazi tržište kapitala. Serdar je negirao danas u Narodnoj skupštini navode pojedinih narodnih poslanika da Agencija nije preduzela određene mjere ograničenja kada je u pitanju Banka Srpske, navodeći da je prema toj banci bilo preduzeto niz ograničenja.

"Toj banci je bila data zabrana primanja depozita, kao i još više mjera do odluke da se u toj banci bude uvede mjera prinudne uprave", rekao je Serdar. On je pojasnio da to rješenje daje direktor Agencije i o tome obavještava Centralnu banku BiH radi blokade banke gdje je postavljena prinudna uprava.

Prema njegovim riječima, Agencija za bankarstvo je pokrenula postupak stečaja u Bobar banci jer su bili ispunjeni uslovi za pokretanje tog procesa, odnosno obaveze su bile veće od imovine.

"Ako hoćemo da zadržimo dobar bankarski sistem moramo `micati` sa tržišta one banke koje nisu dobre", dodao je Serdar. Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović dao je pauzu od 15 minuta, nakon koje će se pristupiti glasanju o apsolviranim tačkama dnevnog reda.



Biznis.ba / SRNA