Zoran Tegeltija

Ministar finansija Republike Srpske Zoran Tegeltija rekao je jučer u Sarajevu da Republika Srpska i Federacija BiH do kraja godine moraju da usvoje zakone o bankama i zakon o Agenciji za osiguranje depozita, kada je riječ o prethodnim mjerama iz aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom /MMF/.

On je nakon sjednice Fiskalnog savjeta BiH rekao novinarima da je Vlada Republike Srpske usvojila Prijedlog zakon o bankama Srpske i da će on do kraja godine biti usvojen u republičkom parlamentu.



"Prethodna dva dana imali smo konsultacije sa MMF-om oko nekih detalja u vezi sa ovim zakonom i to smo uspješno završili", naglasio je Tegeltija i podsjetio da su ključno pitanje svakog aranžmana MMF-a prethodne mjere, a da je većina njih vezana za kraj godine.



Prema njegovim riječima, slijedi obaveza usvajanja budžeta na sva tri nivoa vlasti u BiH, a ostale su i druge strukturalne odrednice iz pisma namjere.



"Fiskalni savjet BiH usaglasio je tekst pisma namjere. U odnosu na osnovni tekst koji je došao iz MMF-a bilo je određenih izmjena. Očekuje se da će MMF zasjedati do kraja januara 2017. godine kada bi trebalo da budu operativna sredstva za novu tranšu iz aranžmana", saopštio je Tegeltija.







Biznis.ba / SRNA