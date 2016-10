„Obavezuje se Banka Srpske da isplati Ukio banci u stečaju 11,08 miliona eura, te da joj na ime kamata isplati 1,01 miliona eura", piše u presudi koju je izrekao Okružni sud u Kaunasu u Litvaniji .

Presudom suda u Kaunasu od 26. septembra ove godine, koja je u posjedu CAPITAL-a, između ostalog, poništeno je prebijanje 2,2 miliona KM obaveza Ukio banke prema Banci Srpske, a koje je Banka Srpske „prebila“ nakon što je litvanskoj banci oduzeta dozvola za rad.



Banka Srpske obavezana je da Ukio banci isplati 25 miliona KM, koje su Litvanci imali na transakcionim računima i kao depozite u ovoj banci, plus procesnu kamatu u visini od šest odsto godišnje počev od 2014. do potpunog izvršenja presude.



„Obavezuje se Banka Srpske da isplati Ukio banci u stečaju 11,08 miliona evra, te da joj na ime kamata isplati 1,01 miliona eura. Obavezuje se Banka Srpske da isplati tužiocu procesnu kamatu u visini od šest odsto godišnje koja se obračunava na dosuđeni iznos 11,08 miliona eura počev od otvaranja postupka pred sudom, 11. juna 2014. godine, do potpunog izvršenja sudske presude“, navedeno je u presudi.



Banka Srpske protiv ove presude može uložiti žalbu Apelacionom sudu Litvanije u roku od 30 dana.



Litvanci deponovali milione eura na dan u Balkan Investment banci



U obrazloženju presude navedeno je da je Ukio banka po osnovu ugovora o otvaranju korespodentnog računa iz 2004. godine u tadašnjoj Balkan Investment banci, a kasnije Banci Srpske, imala 7,5 miliona američkih dolara. Taj iznos je, kako se dalje navodi, Ukio banci trebao biti isplaćen 23. oktobra 2012. godine i u tom trenutku je, preračunato u evro, iznosio 5,7 miliona eura.



Dalje se precizira da je Ukio banka 23. i 24. oktobra 2012. samo na dan oročavala u Banci Srpske milionske iznose koji im, takođe, nisu isplaćeni.



Ukio banka je 23. oktobra 2012. godine deponovala u tadašnjoj Balkan Investment banci prekonoćni depozit od milion evra koji im je sutradan trebao biti isplaćen zajedno sa kamatom od 27 eura.



Samo dan kasnije, odnosno 24. oktobra 2012. godine, Ukio Banka ponovo oročava kod ove banke prekonoćni depozit u iznosu od 280.000 evra i četiri miliona eura koji su zajedno sa kamatama od 115 evra trebali biti isplaćeni 25. oktobra 2012. godine.



„Depoziti Ukio banke u Banci Srpske su 14. februara 2013. godine iznosili ukupno 5,28 miliona evra i nisu bili vraćeni tužiocu u propisanom roku niti su vraćeni do dana podnošenja tužbe“, ističe se u presudi.



Dodaje se da je 12. februara 2013. godine Banka Litvanije uvela privremeno djelimično ograničenje poslovanja Ukio banke, a zatim je 18. februara iste godine proglasila platežno nesposobnom i trajno joj oduzela dozvolu za rad.



Nakon što im je ograničeno poslovanje, Ukio banka je istog dana, 12. februara obavijestila je Banku Srpske, odnosno tadašnju Balkan Invetsment banku, o tome navodeći da je zabranjeno bilo kakvo prebijanje te da novac Ukio banke u stranim bankama mora biti isplaćen.



„Dva dana kasnije tužena je obavijestila Ukio banku o sredstvima deponovanim kod njih, a iako im je porukom od 15. februara 2013. godine tužilac naknadno dostavio zahtjev za isplatu, novac nije isplaćen“, navedeno je u presudi.



Balkan Investment banka je 25. marta 2013. godine obavjestila tužioca da je 1. marta te godine odlučila da „prebije“ potraživanja od 2,2 miliona KM koja ima prema Ukio banci, po ugovoru o korespondentnom računu, sa potraživanjima Ukio banke prema njima. Međutim, sud je takvo postupanje proglasio nezakonitim.



„Prebijanje izvršeno od strane tužene smatra se nezakonitim, jer Zakon o bankama Republike Litvanije imperativno zabranjuje „prebijanje“ nakon uvođenja privremenog ograničenja poslovanja“, istaknuto je u presudi.



Zanimljivo je da su u vrijeme ovih dešavanja još uvijek Litvanci imali vlasništvo i upravljali Balkan Investment bankom.



„Tužena je bila nesavjesna, jer je u vrijeme „prebijanja“ duga tužilac imao kontrolu nad tuženom. Tuženu je osnovao tužilac zajedno sa UAB „Ukio banko insvesticine grupe. U vrijeme prebijanja glavni akcionari tužene su bili UAB „Balkan Invest“, UAB „Asocijuoto turto valdymas“ i UAB „Ukio banko insvesticine grupe“. Navedena pravna lica su povezana sa tužiocem i njegovim akcionarima“, navedeno je u presudi.



Banka Srpske: Izvršenje presude nije moguće



Zastupnici Banke Srpske su tokom postupka tvrdili da je tužba neosnovana i nezakonita, kao i da sud u Litvaniji nije nadležan za ovaj spor.



Naveli su i da je pred sudom u BiH protiv Ukio banke i njenih povezanih lica već pokrenut parnični postupak radi nadoknade štete, kao i krivični postupak, u kojima će se, između ostalog, odlučivati i o zakonitosti radnji Banke Srpske i lica povezanih sa tužiocem kod prebijanja spornih sredstava i zadržavanja njihovog dijela.



Istakli su i da čak iako bi sud u u ovom postupku presudio u korist Ukio banke i poništio prebijanje, te obavezao Banku Srpske da vrati kompletan iznos koji ta banka ima na njihovim ima na računima, izvršenje presude ne bi bilo moguće u BiH.



Obrazložili su to činjenicom da je u Banci Srpske pokrenut likvidacioni postupak, te da može biti utvrđeno da je odluka suda Litvanije u suprotnosti sa javnim poretkom BiH i da povređuje prava i zakonite interese povjerilaca banke.



Međutim, sud je njihove navode odbacio i usvojio tužbeni zahtjev Ukio banke.



Likvidacioni upravnik Banke Srpske Petar Mićić potvrdio je za CAPITAL da je dobio presudu suda u Litvaniji te naglasio da će uložiti žalbu.



„U pravilu ne komentarišemo odluke sudova, pogotovo one koje nisu pravosnažne ili konačne, ali ono što možemo reći jeste da smo prošle sedmice dobili prevod odluke suda u Litvaniji i da je naš pravni tim razmatra. Svakako ćemo na presudu suda u Litvaniji uložiti žalbu i iskoristićemo sva pravna sredstva koja nam stoje na raspolaganju. Ubijeđeni smo da imamo argumente koji će kao posljedicu imati završetak spora na način koji je povoljan po Banku Srpske, a samim tim i za njene povjerioce“, rekao je Mićić.



Balkan investment banka bila je u vlasništvu Litvanske firme iz Kaunasa “UKIO group” tajkuna Vladimira Romanova.



U sklopu “UKIO group” bila je i Ukio banka, a u okviru Romanove imperije u BiH, bila je i Fabrika glinice Birač. Nakon što je Balkan investment banka dovedena na rub propasti i u njoj u julu 2013. godine uvedena privremena uprava, a litvansko rukovodstvo napustilo BiH, Vlada RS je iste godine dokapitalizovala banku i preimenovala je u Banku Srpske.



Međutim, ni tada nije bilo pomoći, Banka Srpske je nastavila da posluje sa gubnicima, a u maju ove godine je otišla u likvidaciju.







