Slobodan Pavlović

Rok za dokapitalizaciju Pavlović banke ističe 30. septembra, a njen vlasnik Slobodan Pavlović već duže vrijeme pokušava dobiti dozvolu od Suda BiH za odlazak u SAD, kako bi prodajom nekretnina spasio banku.

Slobodan Pavlović i troje službenika Pavlović banke u februaru ove godine uhapšeno je po nalogu Tužilaštva BiH zbog sumnje u finansijske malverzacije u poslovanju, a prije svega u odobravanju kredita predsjedniku RS-a Miloradu Dodiku za kupovinu vile u Beogradu.



Svim uhapšenim u međuvremenu su određene mjere zabrane, ali je situacija u slučaju Slobodana Pavlovića dosta specifična.



Prvo je advokatski tim Pavlovića od Suda BiH tražio dozvolu za odlazak u SAD zbog liječenja, ali je taj zahtjev odbijen. Sada se čeka dozvola za odlazak zbog poslovnih obaveza, kako bi bilo omogućeno funkcionisanje Pavlović banke.



"Zahtjev za privremeno puštanje na slobodu uz jemstvo za odlazak u SAD zbog liječenja po žalbi je odbijen. U međuvremenu smo pisali apelaciju Ustavnom sudu BiH, ali ona još uvijek nije rješena. Podnijeli smo i drugi zahtjev za jemstvo zbog odlazka u SAD i obezbjeđenja novčanih sredstava koje se tiču obaveza Pavlović banke u procesu dokapitalizacije, ali Sud BiH još nije donio ni prvostepeno rješenje", kazao je za Klix.ba Miodrag Stojanović, advokat Slobodana Pavlovića.



Agencija za bankarstvo RS-a dala je rok za dokapitalizaciju Pavlović banke do 30. septembra, ali je upitno da li će do toga doći, obzirom na mjere zabrane koje su određene njenom vlasniku.



"Slobodanu Pavloviću još uvijek su na snazi mjere zabrane i on ne može napuštati grad Bijeljinu bez specijalne dozvole. Za ostale uhapšene u slučaju Pavlović banke mjere zabrane su značajno relaksirane u posljednjoj kontroli u smislu da se ne moraju obavezno javljati nadležnim policijskim organima i mogu se kretati po BiH", kazao je Stojanović.



Slobodan Pavlović navodno planira prodati određene nekretnine koje ima u SAD-u, kako bi taj novac investirao u dokapitalizaciju banke i spasio je od likvidacije.



Biznis.ba / Klix.ba