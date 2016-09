Litvanska Ukio banka podnijela je Okružnom privrednom sudu u Banjaluci tužbu protiv Banke Srpske zbog osporenog potraživanja u likvidacionom postupku u iznosu od 38,5 miliona maraka, piše poslovni portal CAPITAL.ba.

U tužbi, koja je u posjedu pomenutog portala, Ukio banka navodi da je nakon otvaranja likvidacionog postupka u Banci Srpske likvidacionom upravniku Petru Mićiću prijavila ukupna potraživanja od 46,6 miliona KM, a koja je on osporio.



Radi se o novčanim sredstvima po transakcionim računima i depozitima koje je Ukio banka imala u Banci Srpske, odnosno bivšoj Balkan Investment banci.



"Likvidacioni upravnik Banke Srpske je, odlukom od 09. avgusta 2016. godine, u cjelosti osporio tužiocu prijavljeno potraživanje, te ga uputio da pokrene parnični postupak pred nadležnim sudom radi utvrđenja osnovanosti prijavljenog potraživanja. Osporeni iznos od 46,6 miliona KM odnosi se na novčana sredstva po transakcionim računima i depozite koje je Ukio banka imala kod Banke Srpske, i to zajedno sa obračunatom zakonskom zateznom kamatom na glavni dug“, navedeno je u tužbenom zahtjevu.



U tužbi se dalje precizira da je Ukio banka po osnovu ugovora o otvaranju korespodentnog računa iz 2004. godine u tadašnjoj Balkan Investment banci, a kasnije Banci Srpske, imala 7,5 miliona američkih dolara.



To im je kako navode i potvrđeno od strane Banke Srpske u februaru 2013. godine, nakon čega su oni uputili zahtjev za isplatu tog novca.



"Budući da tužena strana do dana otvaranja likvidacionog postupka nije isplatila taj novac, tužilac je prilikom prijave potraživanja likvidacionom upravniku, obračunao i zakonsku zateznu kamatu na glavni dug“, ističe se u tužbi i dodaje da je tužilac po osnovu ovog ugovora, na transakcionom računu otvorenom u KM kod Banke Srpske imao 118.888 KM, a što im takođe nije isplaćeno iako su 2013. godine uputili zahtjev za isplatu.



Milioni eura oročavani na jedan dan



Zanimljivo je da je Ukio banka u tri navrata 23. i 24. oktobra 2012. godine, samo na jedan dan oročavala novac u tadašnjoj Balkan Investment banci, a s obzirom na to da im ti iznosi nisu isplaćeni tužbom i njih potražuju.



U tužbi je precizirano da je Ukio banka kod Banke Srpske 23. oktobra 2012. godine oročila "overnight“ depozit u iznosu od milion evra, koji se zajedno za akumuliranom kamatom od 27 evra morao biti isplaćen sutradan.



"Imajući u vidu da tužena strana nije novac isplatila na vrijeme, tužilac je prilikom prijave potraživanja obračunao i zakonsku zateznu kamatu na glavni dug“, piše u tužbi. Ukio banka je 23. oktobra 2012. godine oročila još jedan "overnight“ depozit u iznosu od četiri miliona evra koji je zajedno sa akumuliranom kamatom od 111 evra morao biti isplaćen sutradan.



Ukio banka je i 24. oktobra 2012. godine oročila još jedan "overnight“ depozit u iznosu od 280.000 evra, a s obzirom na to da ni on nije isplaćen na vrijeme i ova potraživanja su prijavljena i na njih obračunata zakonska zatezna kamata.



Ukio banka traži od suda da se njihova potraživanja od Banke Srpske u iznosu od 38,5 miliona KM priznaju u cjelosti i da se likvidacioni upravnik obaveže da u skladu sa ovom odlukom njihova potraživanja stvrsta u priznata.



Balkan investment banka bila je u vlasništvu Litvanske firme iz Kaunasa “UKIO group” tajkuna Vladimira Romanova.



U sklopu “UKIO group” bila je i Ukio banka, a u okviru Romanove imperije u BiH, bila je i Fabrika glinice Birač. Nakon što je Balkan investment banka dovedena na rub propasti i u njoj polovinom 2013. godine uvedena prinudna uprava, a litvansko rukovodstvo napustilo BiH, Vlada RS je iste godine dokapitalizovala banku i preimenovala je u Banku Srpske.



Međutim, ni tada nije bilo pomoći, Banka Srpske je nastavila da posluje sa gubnicima, a u maju je otišla u likvidaciju.



Tegeltija obećao isplatu



Kada je počela da se urušava kompletna litvanska grupacija u Republici Srpskoj, Agencije za bankarstvo je da bi spriječila povlačenje novca koji je Ukio banka imala kod Balkan investmen banke, 24. januara 2014. godine donijela Privremenu mjeru zabrane raspolaganje vlasniku računa Ukio Bankas Kaunas.



Prilikom posljednje posjete stečajnog upravnika Ukio banke Gintras Adomonis Banjaluci, ministar finansija Republike Srpske Zoran Tegeltija im je rekao da njihova potraživanja od Banke Srpske nisu uopšte sporna, jer se radi o depozitu, za razliku od potraživanja od Fabrike glinice Birač.



Iz Banke Srpske za sada nema komentara na tužbu Ukio banke.





Biznis.ba / NN